PosteMobile, splendida notizia per i clienti: prorogata un’offerta imperdibile. Fino al prossimo 2 marzo sarà possibile sottoscriverla

L’operatore telefonico ha allungato la serie di sconti per la modalità Casa fino all’inizio del prossimo mese. Tutte le info necessarie per approfittarne.

Come ormai avviene dal 2007 il servizio PosteMobile garantisce servizi per la telefonia a prezzi vantaggiosi. Il marchio appartenente al gruppo PostePay S.p.A. ha sempre in programma il lancio di alcune promozioni a costi concorrenziali. L’operatore virtuale ha da poco confermato, ad esempio, che tutta la gamma di offerte Casa, saranno prorogate fino a mercoledì 2 marzo 2022. All’interno di questa gamma di iniziative rientrano sia il piano Casa Internet che Casa Ultraveloce. A queste si aggiunge anche quanto previsto per Casa Web, l’offerta che contempla solo il modem del Wi-Fi.

Entrando nello specifico del pacchetto offerto da PosteMobile Casa Internet troviamo a disposizione di tutti gli utenti chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, oltre alla connessione senza limiti in 4G+. Con questo piano il costo mensile è in promozione a 26,90 euro al mese invece di 30,90 euro, con il contributo di attivazione sempre pari a 59 euro una tantum.

PosteMobile, si allunga fino al 2 marzo l’offerta Casa: tutti i dettagli

Per quanto riguarda invece il telefono fisso troviamo la possibilità di sottoscrivere due offerte. La prima è PosteMobile Casa e la seconda Casa Facile, rispettivamente disponibili a 20,90 euro al mese con costo di attivazione gratuito e 14,90 euro al mese, con contributo di attivazione pari a 29 euro una tantum. Con questo piano Casa si hanno a disposizione chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile, senza scatto alla risposta. Per ciò che concerne Casa Facile, invece, le chiamate senza limite sono soltanto verso numeri nazionali di rete fissa, anche in questo caso senza scatto alla risposta.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, cambiano per sempre le chat: l’ultimo aggiornamento è stupefacente

LEGGI ANCHE >>> Iliad fa felici i suoi clienti: offerta super e tariffe ridotte

Facendo riferimento alle modalità di pagamento, l’addebito del canone mensile viene fatturato ogni 60 giorni, tramite il proprio conto telefonico, oppure con addebito su conto corrente o bollettino postale. A questo andrà aggiunto il pagamento da parte dell’utente di un’imposta di bollo che corrisponde a 16 euro, rateizzata con 8 rate da 2 euro ciascuna. Per qualsiasi novità e per tutti i dettagli si invita sempre a controllare il sito ufficiale dell’operatore.