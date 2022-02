Paolo Bonolis, novità in vista: il pubblico ha emesso il suo verdetto. Nonostante le modifiche, la lotta con la concorrenza è dura

Ha perso da poco la prima serata della domenica, ma Paolo Bonolis è ancora saldamente al timone di Avanti un altro! E nel suo futuro, come ha svelato Sonia Bruganelli a Radio 101, potrebbe anche esserci un nuovo programma.

Intanto il game show Avanti un altro! va avanti e di recente è anche stato stato annunciato un nuovo casting per la ricerca di concorrenti. Ma domenica 27 febbraio la sfida con la concorrenza non è andato come sperato. I dati degli ascolti tv infatti parlano chiaro e non a favore di Canale 5

Su Rai1 L’Eredità ha totalizzato 4.799.000 spettatori (per il 22.6%). Su Canale 5 invece Avanti un Altro! 3.659.000 (il 17.5%). E nella stessa fascia del Preserale su Rete 4 Tempesta d’Amore è stata vista da 821.000 spettatori con il 3.5% di share.

Paolo Bonolis, novità in vista: la Rai è ancora la regina della domenica

Nella serata di domenica 27 febbraio 2022 su Rai1 le ultime due puntate de L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta sono state viste da 4.191.000 spettatori pari al 19.7% di share. Invece su Canale 5 Sole a Catinell, ennesima replica di Checco Zalone, ha messo insieme 2.605.000 spettatori pari all’11.2% di share. E ancora su Rai3 Che Tempo che Fa nella prima parte ha messo insieme 2.770.000 spettatori, pari ad uno share dell’11.2% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.852.000 spettatori con il 10% di share.

Nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha centrato il 20% con 4.972.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint 3.202.000 spettatori con uno share del 12.9%. Infine nel pomeridiano su Rai1 Domenica In è stata preferita da 3.454.000 spettatori (il 20.3%) nella prima parte e 2.540.000 spettatori (16.5%) nella seconda. Invece Da Noi… A Ruota Libera il 14.6% con 2.419.000 spettatori. Su Canale 5 Amici 3.440.000 (per il 21.2%), Verissimo 2.647.000 (17.1%) nella prima parte e 2.499.000 (14.8%) nella seconda.