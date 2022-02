Omicron, il rapporto dell’Iss: “Donne e non vaccinati i soggetti più a rischio reinfezione”

Scendono in Italia il tasso di mortalità in Italia e la pressione ospedaliera. Secondo i dati Agenas, già da qualche giorno le terapie intensive sono sotto la soglia del 10% e ora toccano l’8% dell’occupazione dei posti letto.

L’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità rilancia il tema delle reinfezioni da Covid-19 ed elenca le categorie più esposte. Il virus può reinfettare a pochi mesi dalla guarigione e non si tratta di casi rari. Da agosto è tornato a colpire 232.828 italiani per la seconda volta.

Le persone più a rischio sono i non vaccinati e le donne, in particolare le insegnanti, dal momento che nelle scuole resta alta la circolazione del virus. Le altre categorie sono i guariti da più di 7 mesi, i vaccinati con una sola dose da più di 4 mesi e la fascia di età tra i 12 e i 49 anni. Fino a gennaio invece, si erano ammalati di nuovo i 20-39enni, seguiti dal 40-59enni.

Nell’ultima settimana la percentuale delle reinfezioni è il 3,1%, in diminuzione rispetto al 3,2% della settimana passata. L’Iss spiega come sia “probabile che con l’aumento della circolazione della variante Omicron, il rischio di reinfezione possa aumentare come riportato da un recente studio pubblicato nel Regno Unito dall’Imperial College, che ha evidenziato come la circolazione della variante Omicron sia associata a un rischio relativo di reinfezione di 5,41 volte superiore rispetto alla variante Delta”.

Mortalità e pressione ospedaliera in calo

Intanto scendono in Italia il tasso di mortalità in Italia e la pressione ospedaliera. Secondo i dati Agenas, già da qualche giorno le terapie intensive sono sotto la soglia del 10% e ora toccano l’8% dell’occupazione dei posti letto. Continuano a liberarsi anche i reparti di area non critica, avvicinandosi alla soglia del 15%. Il rapporto settimanale di sorveglianza Sismg aggiornato al 15 febbraio evidenzia che la mortalità è in calo sia al Nord che al Centrosud. Le prime dosi del vaccino Novavax sono intanto arrivate sabato in Italia ed hanno raggiunto le Regioni. Previste per domani le prime somministrazioni.