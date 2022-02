“Non state bene col cervello”, Cecilia Rodriguez sbotta contro i fan: c’entra Moser – VIDEO

Cecilia Rodriguez perde la pazienza su Instagram e sbotta contro i fan: “Mi avete profondamente rotto i maroni”.

Questo pomeriggio la fidanzata di Ignazio Moser è tornata su Instagram dove è bastato veramente poco per farle perdere la pazienza. Cecilia stava informando i fan sul rientro a casa dell’ex ciclista da un viaggio negli Stati Uniti quando, dei messaggi in privato, l’hanno fatta saltare dalla sedia.

La sorella minore di Belen Rodriguz questo pomeriggio è tornata nelle sue Insta Stories dove ha raccontato di aver messo in ordine casa in occasione del rientro di Ignazio da un viaggio negli Stati Uniti. All’improvviso però, il tono di Cecilia si è fatto sempre più serio: “Sappiate che intanto vi leggo e vi dico che mi avete profondamente rotto i maroni (che non ho!).. Siete veramente matti, non state bene col cervello“.

La ‘Chechu’ ha sottolineato di non voler risultare maleducata quanto i suoi followers di Instagram ma è stanca di sopportare determinati messaggi. “Spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so.. Mi tolgo da Instagram“, ha chiosato la 31enne specificando che il suo account social non c’entra nulla con Ignazio: “Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato”.

Cecilia Rodriguez perde la pazienza con i follower su Instagram: c’entra Moser

Cos’abbia fatto saltare Cecilia Rodriguez dalla sedia non è chiaro ma con molta probabilità qualcuno avrà fatto delle allusioni sul viaggio di Ignazio Moser. In realtà per l’ex ciclista si è trattato di un viaggio di lavoro. La stessa Cecilia era impegnata a Milano con la Fashion Week.

CECILIA RODRIGUEZ SBOTTA CONTRO I SUOI FOLLOWER>>> Il video pubblicato su Instagram

A tal proposito la modella argentina ha aggiunto: “Io ho il mio lavoro, la mia vita.. Che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore!”. Cecilia ha spiegato che la sua relazione con Ignazio non ha nulla a che fare con Instagram: “O lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Non so che cosa volete da me, il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro. E’ il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo!“, ha chiosato l’influencer sottolineando che non per questo motivo debba essere costretta a parlare sempre di Ignazio Moser.