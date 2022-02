Meteo, inizio settimana con residua instabilità: la situazione in Italia

Nel corso di questo inizio di settimana il meteo dell’Italia continuerà ad essere segnato da una residua instabilità: cosa succede sulla penisola.

Il meteo nel corso di questo inizio di settimana continuerà ad essere segnato da una residua instabilità pronta a colpire diverse zone del paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo lunedì.

Dopo il lungo letargo delle ultime settimane, nel weekend l’atmosfera ha inizato ad agitarsi leggermente stravolgendo quindi anche le previsioni meteo. Nel fine di settimana abbiamo quindi potuto assistere a diverse piogge pronte a colpire il paese italiano. Si è venuto quindi a creare un contesto prevalentemente invernale, in cui l’anticiclone ha lasciato il testimone alle gelide correnti artiche provenienti dalla Russia. Quindi fino al 1 marzo l’Italia si troverà ancora divisa in due tra freddo ed un rinnovato anticiclone.

Da una parte quindi troveremo le regioni del Nord e del versante tirrenico sotto la protezione di un timida influenza anticiclonica, mentre invece sul settore adriatico e su parte del Sud avremo ancora instabilità con nevicate fino a quote molto basse o addirittura in pianura. Si inizierà a respirare una situazione di maggiore stabilità solamente a partire dal prossimo mercoledì 2 marzo. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sulla penisola italiana.

Meteo, ancora tratti instabili sull’Italia: le previsioni

Questo marzo quindi è destinato ad iniziare con una forte influenza da parte delle correnti gelide artiche provenienti direttamente dalla Russia. Infatti proprio queste correnti determineranno una marcata instabilità pronta a colpire ancora su diversse regioni italiane. A Nord e sul Tirrenico la situazione migliora ed un timido anticiclone tornerà a fare capolino. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione stabile e soleggiata su tutto il settore, salvo qualche nube residua di Romagna. Inoltre in serata le nuvolosità potrebbero raggiungere anche il Triveneto. Le temperature risulteranno stabili o in lieve rialzo, con massime che oscilleranno dai 9 ai 13 gradi.

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo tanta variabilità specialmente sull’Abruzzo dove si concentreranno piovaschi e brevi nevicate in collina. La stessa situazione potrebbe replicarsi in serata sull’Appennino Marchigiano. Altrove invece avremo ancora tanto sole in prevalenza. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con massime che andranno dagli 8 ai 14 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo ancora qualche pioggia che andrà a colpire specialmente Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia, con il rischio di qualche nevicata in collina. Altrove invece la situazione sarà migliore ed in prevalenza soleggiata. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dagli 8 ai 14 gradi.