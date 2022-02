L’amica geniale 4, già scelta la nuova Elena: pubblico senza parole. Il finale della terza stagiona svela chi sostituirà Margherita Mazzucco

Cast vincente di solito non si tocca e invece quello de L’amica geniale cambierà. Sono ancora vive le emozioni per le due puntate finali della terza stagione e la mente vola alla prossima che avrà due protagoniste diverse.

Margherita Mazzucco e Gaia Girace che fin dalla prima stagione hanno interpretato Elena/Lenù Greco e Ludovica/Lila Cerullo nella quarta e ultima stagione non ci saranno. La sceneggiatura, seguendo fedelmente i libri di Elena Ferrante, prevede che i loro personaggi siano più adulti e così sarà.

Ma alcuni dei misteri sul futuro di una delle serie tv più amate dagli italiani sono stati spazzati via nella scena che ha chiuso la terza stagione. Elena decide di lasciare il marito e le due figlie a Firenze per vivere la sua storia d’amore con Nino. E sull’aereo che la sta portando in Francia va in bagno, si specchia mostrando quella che sarà lei stessa dieci anni dopo. Il volto è quello di Alba Rohrwacher, ma non è una sorpresa assoluta.

L’apprezzata attrice fiorentina (padre tedesco, mamma umbra) infatti è presente fin dalla prima stagione come voce fuori campo di Elena. Semplicemente, ora vestirà i suoi panni anche se forse dovremo aspettare la fine del 2023 oppure i primi mesi del 2024 per vederla. Una scelta logica perché da anni è la compagna di Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni e sceneggiatore anche delle altre. E con Daniele Luchetti, che ha diretto la terza stagione e farà lo stesso con la quarta, ha già lavorato in film come Mio fratello è figlio unico e Lacci.

L’amica geniale 4, già scelta la nuova Elena: cosa succederà nella nuova stagione?

L’ultima puntata de L’Amica Geniale si è conclusa con la fuga di una delle protagoniste che farà da preambolo al capito finale della saga. Tutto nasce dal quarto e definitivo capitolo di Elena Ferrante, ‘Storia della Bambina Perduta‘ che scriverà la parola fine sull’amicizia tra Elena e Lila.

Quella bambina è la figlia che nascerà dall’amore tra Lila ed Enzo. Un giorno sparirà improvvisamente dal Rione nel quale vivono creando una frattura insanabile nella coppia. I contrasti all’interno della sua famiglia, ma anche quelli con Elena per scelte di vita differenti, chiuderanno il cerchio riportando Lila all’inizio della storia.

Per chi non lo ricordasse, all’inizio della serie una Elena ormai vecchia scopriva che la sua amica del cuore era sparita e tutto dovrà tornare lì anche se con nuovi protagonisti. Ora che sappiamo chi vestirà i panni di Elena ormai adulta, la curiosità si sposta sulla nuova Lila.