“Mi sono svegliata con gli incubi”, Michelle Hunziker via dall’Italia: cosa sta succedendo – FOTO

Michelle Hunziker ha postato diverse foto al mare ed i follower si sono chiesti dove fosse: la risposta arriva in men che non si dica, ma non è positiva

Un duro sfogo sui social di Michelle Hunziker che si è lasciata andare senza peli sulla lingua. La conduttrice del programma di successo Michelle Impossibile ha bisogno di riprendersi dallo shock per quanto sta accadendo.

Michelle Hunziker si è detta angosciata per quello che sta accadendo tra Russia ed Ucraina, per questo ed altri tanti motivi ha scelto di staccare la spina dall’altra parte del mondo. Ad annunciare la sua fuga è stata lei stessa sui Instagram dove ha ammesso: “Sono dall’altra parte del mondo per cercare di staccare da tutto e riposare un po’ la mia testa, dopo un periodo per me abbastanza intenso sotto molti punti di vista”. Reduce dal successo di Michelle Impossibile che le ha portato via tante energie e restituito molte soddisfazioni, Michelle Hunziker è anche reduce dalla fine della lunga relazione con Tomaso Trussardi.

“Qui è notte fonda”, ha continuato la conduttrice dal posto in cui è in vacanza, “mi sono svegliata con gli incubi. Sentivo bambini piangere, donne, uomini nel sonno. Provo disagio ad essere in vacanza, provo disagio a vivere la mia quotidianità. So perfettamente che non posso cambiare le cose e sento un senso di impotenza”.

Michelle Hunziker via dall’Italia: il duro sfogo sui social

Un lunghissimo sfogo pubblicato sui social di Michelle Hunziker in cui ha lamentato la sua insofferenza per quello che il mondo intero sta vivendo: “Penso a tutte le persone che in questo momento stanno fuggendo nelle infinite code per uscire dal Paese. Sono andata su internet per cercare di capire quali fossero i reali motivi che hanno portato a tutta questa violenza. Mi sono ritrovata a cercarli su internet e non esistono motivazioni valide per far vivere a persone innocenti questo dolore incommensurabile…questo dannato potere”.

Per chiosare, la conduttrice svizzera ha scritto: “Spero con tutta me stessa che in queste ore possano trovare un accordo per far finire questa guerra. Sono vicina con il cuore alle vittime di una violenza terrificante inutile e incomprensibile. Spero di svegliarmi domani mattina e leggere qualche buona notizia”.