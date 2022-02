Guerra Russia-Ucraina: al via i negoziati a Gomel e l’allerta nucleare di Vladimir Putin

L’Italia ha annunciato l’invio delle armi all’Ucraina e di militari in Romania per rafforzare il lato Est della Nato.

Da un lato la possibilità di un negoziato, dall’altra minacce nucleari: comincia così questa giornata di guerra tra Russia e Ucraina. Attesi per oggi i colloqui tra Putin e Zelensky a Gomel. L’Ucraina chiede di cessare il fuoco e che i russi si ritirino.

Il presidente russo ieri ha ordinato la messa in stato di allerta del sistema di deterrenza nucleare in risposta alle sanzioni che diventano sempre più pesanti. Dal fronte arrivano notizie dell’esercito russo che è rimasto spiazzato dalla resistenza Ucraina, non solo da parte delle truppe regolari ma anche dai volontari che si sono arruolati per difendere la propria terra.

Dal punto di vista finanziario, i mercati sono in forte tensione. Gli effetti delle sanzioni cominciano a colpire l’economia russa. Il rublo è in forte calo.

Cremlino: “Compenseremo i danni causati dalle sanzioni”

Il Cremlino ha fatto sapere che la Russia sarà in grado di “compensare i danni” dovuti alle sanzioni e che Putin “si sta concentrando sulla risposta economica alle sanzioni”.

La Borsa di Mosca resta chiusa

Un altro segnale che la Russia è in difficoltà economica in seguito alle sanzioni imposte, arriva questa mattina. La Borsa di Mosca resterà chiusa. Contrattazioni chiuse per il timore di ulteriori ribassi.

Pentagono propone a Mosca il “telefono rosso”

Politico, che cita fonti del Ministero della Difesa Us, riporta che il Pentagono ha proposto al Cremlino di creare una linea di comunicazione speciale per la crisi in Ucraina. Mosca ancora non ha risposto, ma un funzionario militare ha detto a Politico: “Abbiamo detto ai russi che riteniamo necessario un canale a livello operativi in modo da evitare errori di calcolo”.

Il modello per questo canale di comunicazione è la linea stabilita nel 2015 per prevenire scontri tra le loro truppe durante le operazioni in Siria.

Iniziati i colloqui per i negoziati

Sono cominciati i colloqui per la pace. “Siamo pronti a negoziare a tutto campo”, ha affermato Vladimir Medinsky, consigliere di Putin.

Ucraina chiede l’ingresso in Ue

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto “l’immediato accesso” dell’Ucraina nell’Unione europea tramite “la nuova procedura semplificata”.

La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen nelle scorse ore ha affermato che l’Ucraina è “una di noi e li vogliamo nell’Ue. Abbiamo un processo con l’Ucraina che consiste, ad esempio, nell’integrazione del mercato ucraino nel mercato unico”.

Atteso per questa sera un vertice tra Von Der Leyen, Olaf Scholz (cancelliere tedesco) ed Emmanuel Macron (presidente francese), durante il quale si discuterà di sovranità europea.

Ucraina chiede il cessate il fuoco e il ritiro dei russi

La delegazione ucraina è arrivata nell’area al confine ucraino-bielorusso per partecipare ai negoziati. A riferirlo è la presidenza ucraina, che afferma anche che “la questione chiave è un cessate il fuoco e il ritiro delle truppe dal territorio ucraino”. La delegazione è guidata dal ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, accompagnato dall’alto consigliere della presidenza Mijailo Podoliak.

“Ogni ora che il conflitto si trascina, cittadini e soldati muoiono. Abbiamo deciso di raggiungere un accordo, ma deve essere nell’interesse di entrambe le parti”, ha affermato il capo negoziatore russo Vladimir Medinski, consigliere del Cremlino.

L’Italia ai suoi cittadini in Ucraina: “Lasciate il Paese”

Un nuovo appello agli italiani in Ucraina arriva dalla Farnesina affinché lascino tempestivamente il Paese utilizzando “i mezzi commerciali ancora disponibili”. Sono circa 5mila gli italiani residenti in Ucraina. Al momento starebbero tornando 500 persone attraverso voli con scali in Paesi che ancora non hanno chiuso lo spazio aereo russo.

La Cina critica le sanzioni alla Russia

La Cina non approva le sanzioni varate contro la Russia. Il portavoce del Ministero degliEsteri Wang Wenbin ha affermato che il Paese “si è sempre opposto a sanzioni unilaterali al di sopra del diritto internazionale”. La Cina “chiede a tutte le parti di dar prova di moderazione per evitare di esacerbare le tensioni Russia-Ucraina”.

L’economia russa in difficoltà

Il rublo è in caduta libera, code ai Bancomat, petrolio e oro in impennata, vendite sui titoli in portafoglio da parte dei risparmiatori. Dopo l’allerta nucleare di Putin e le nuove sanzioni decise nel weekend contro la Russia, i mercati sono in forte difficoltà.

Russia: “Preso il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzya”

La notizia è riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti. Non ci sono conferme ufficiali dalle autorità ucraine

Kiev: “Mosca ha rallentato l’offensiva”

In una nota ufficiale, l’esercito ucraino ha fatto sapere le la Russia ha “rallentato il ritmo dell’offensiva”. a Kiev le attività sono riprese dopo il coprifuoco notturno, la metropolitana e i mezzi pubblici continuano a circolare. Confermato, al momento, il coprifuoco dalle 10 alle 7.

L’Italia invia aiuti militari all’Ucraina