Una delle protagoniste del GF Vip 6 ha avuto un malore che ha causato il panico nella casa più spiata d’Italia.

Mancano poche ore all’inizio del primo appuntamento settimanale del GF Vip 6.

Saranno tanti i temi che Alfonso Signorini tratterà questa sera, a partire dal messaggio di Fabrizio Corona. Questa sera infatti sembra che Alessandro Basciano, fidanzato di Sophie Codegoni, sarà chiamato a commentare una intervista di Fabrizio Corona concessa ai microfoni di Chi. L’ex marito di Nina Moric avrebbe rivelato che se Sophie Codegoni dovesse fare una scelta tra i due, sceglierebbe lui e non l’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche. Come la prenderà Basciano lo scopriremo nel corso della live.

Oltre al vulcano che esploderà per quelle dichiarazioni, il GF Vip 6 potrebbe parlare di un episodio che ha causato il panico nella casa più spiata d’Italia. Un malore improvviso nella notte per Miriana Trevisan. La showigirl si è sentita male nelle scorse ore tant’è che non riusciva neppure a camminare. La regia ha deciso di staccare l’inquadratura sulla scena, ma successivamente è trapelato il motivo del suo malore.

GF Vip 6, malore e panico nella casa più spiata d’Italia: “Non riesce più a camminare”

Miriana Trevisan era corsa in confessionale per spiegare agli autori cosa stava accadendo quando è uscita di tutta fretta per tornare in stanza. Non riusciva più neppure a stare in piedi. Lulù ha richiamato l’attenzione di Barù, il quale ha subito lasciato ciò che stava facendo in cucina per andare in soccorso della coinquilina. “Non riesce a camminare, è stato operata prima di entrare…”, è stata l’affermazione fatta da Lulù per chiedere aiuto a Barù.

Leggi anche:

Da ciò che sta emergendo nelle ultime ore sembra che la causa del malore sia strettamente legata a un problema gastrointestinale. La stessa Miriana avrebbe raccontato di aver consumato in questi giorni diversi cibi che non le hanno fatto bene. Dopo il malore di questa notte, Miriana si è ripresa. Jessica non ha abbandonato la sua amica, anzi insieme a Barù ha dormito nel suo letto.