GF Vip 6, il padre di Alessandro Basciano sbotta: “Gioco sporco”

Fabrizio Corona ha rilasciato delle dichiarazioni inaspettate riguardo una sua presunta relazione con Sophie Codegoni. Alle parole di lui è seguita immediatamente la replica del padre di Alessandro Basciano.

Fabrizio Corona attualmente è fidanzato con la modella Sara Barbieri. All’improvviso, ha voluto rilasciare un’intervista in cui ha confermato il gossip che circolava da diversi mesi e vede protagonista un’inquilina della casa del GF Vip che attualmente sarebbe comunque fidanzata. Secondo l’ex fotografo dei vip, però, lei sarebbe ancora cotta di lui.

Sarebbe Sophie Codegoni la persona con cui Fabrizio Corona conferma di aver avuto una relazione. Non si fermano qui le dichiarazioni: lei sarebbe “troppo” per Alessandro Basciano. Non sarebbe infatti in grado di farsi da parte al momento giusto per permetterle di avere una sfolgorante carriera nello spettacolo che Corona dà per certa.

GF Vip 6, Sophie Codegoni ama Fabrizio Corona?

Secondo Fabrizio Corona, se Sophie Codegoni potesse scegliere fra Alessandro Basciano e lui ed il lavoro, non avrebbe dubbi. Lui segue la sua immagine e sarebbe in grado di procurarle anche tanti contratti nel mondo dello spettacolo, quindi sarebbe sicuro di essere preferito dalla giovane influencer ed ex tronista di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE >>> GF Vip 6, malore e panico nella casa più spiata d’Italia: “Non riesce più a camminare”

Queste dichiarazioni suonano piuttosto strane, se si pensa che lo stesso Fabrizio Corona si mostra felice insieme alla modella Serena Barbieri. Sulla questione è voluto intervenire anche il padre di Alessandro Basciano, Beppe, che sui social non ha fatto mancare di sapere la sua opinione riguardo l’intervista pubblicata da Chi Magazine.

Interviene il padre di Alessandro Basciano: le dure parole

Beppe Basciano si limita a citare le eloquenti parole di Sophie Codegoni prima di entrare nel GF Vip 6: “Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando ed a cui voglio molto bene. Siamo molto legati, ci vediamo molto spesso, ma non stiamo insieme“. Ha poi attaccato anche le immagini mostrate da Corona, sostenendo fossero un fotomontaggio.

NON PERDERTI >>> GF Vip 6, spunta il nome dell’eliminato di questa sera: da non credere

Questo il commento alterato di Beppe Basciano: “Certo che giocare sporco contro Sophie, con dei miseri fotomontaggi non è leale e comunque, anche se fosse, sono affari suoi. Tante persone pur di riemergere infangano l’immagine di altre persone“. Ecco il messaggio che ha pubblicato su Instagram: