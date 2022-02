GF Vip 6, concorrente nel mirino di una famosa cantante: scatta la diffida. Momenti di panico in casa, il provvedimento non era atteso

C’è la tensione delle ultime settimane, perché ormai mancano solo cinque puntate in diretta prima di decretare il vincitore del GF Vip 6, il 14 marzo. Ma la tensione nella casa del reality aumenta per quanto successo nelle ultime ore.

Tutto è cominciato nei giorni del Festival di Sanremo 2022, il 7 febbraio scorzo. In casa sono state fatte ascoltare alcune delle canzoni che hanno partecipato, ma non tutti hanno gradito. Quando è partita quella di Noemi (Ti amo non lo so dire), scritta da Mahmood, Barù e Jessica erano a letto.

E il foodblogger, con la schiettezza che ormai tutto il pubblico conosce bene, ha detto la sua: “Mi volevo sparare una fucilata nei co****ni. Mamma mia, ma di chi era la prima canzone?”. Quando gli hanno detto che era di Noemi, ha rincarato la dose: “Le devono tagliare le corde vocali!“.

Una critica che via social è arrivata direttamente alla cantante romana, segnalata dai suoi fan. E lei non ha perso tempo a rispondere: “Non si può piacere a tutti però perché tutta questa violenza?”. Non si è limitata a quello però perché nelle ultime ore a Barù è arrivata una diffida ufficiale da parte dell’avvocato di Noemi. Fino a quando parteciperà al Grande Fratello Vip 6 non potrà più parlare di lei.

GF Vip 6, concorrente nel mirino di una famosa cantante: in casa scattano le provocazioni

Ma Barù non sta facendo discutere solo per questo. C’è un rapporto tutto da chiarire con Jessica Selassié, che in fondo è nobile quasi quanto lui. La ragazza è molto presa, lui non sembrava interessato ma quello che è successo nelle ultime ore fa pensare che in realtà non sia così.

Confidandosi in sauna con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Jessica infatti ha svelato un risvolto hot dell’ultimo barbecue in casa. Barùsi è messo alla brace e intanto l’ha provocata: “C’eri quando mi ha preso la chiappa con la pinza della carne? Poi me l’ha fatto qua davanti sul seno e mi ha sporcato la maglietta”. Non contento si è messo anche a leccare la maglietta lasciandola sconvolta.

Secondo Basciano ormai Barù è cotto al punto giusto e ne è convinta anche Sophie. la diretta di questa sera, 28 febbraio, servirà a chiarire definitivamente i rapporti tra i due per capire se ci sarà un seguito.