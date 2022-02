Elettra Lamborghini, grandi progetti per la cantante: al timone di un programma tutto suo

Elettra Lamborghini al timone di un nuovo programma? La notizia fa impazzire i fan: scopriamo tutti dettagli.

Negli ultimi anni Elettra è ricercatissima sul piccolo schermo. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da DavideMaggio.it, la bella e simpaticissima 27enne presto sarà in solitaria al timone di un nuovo programma: i dettagli.

Molto amata dal pubblico del piccolo schermo, Elettra Lamborghini presto sarà alla guida di un format tutto suo. A lanciare l’indiscrezione è stato DavideMaggio.it . Dopo la partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo nel 2020, dove ha cantato “Musica, e il resto scompare”, il suo volto in Tv è diventato sempre più richiesto.

Difatti, in seguito alla kermesse canora, Elettra è stata prima una concorrente di Name That Tune – Indovina la canzone su Tv8 e poi opinionista de L’Isola dei Famosi 2021 con Ilary Blasi. Infine la simpaticissima e amatissima ereditiera è reduce dall’esperienza fatta al fianco di Alessandro Di Sarno a Miss Italia. Adesso per lei arriva quest’altra grandissima opportunità: scopriamo tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini al timone di un programma tutto suo: i dettagli

Per Elettra Lamborghini si apre una nuova porta nel mondo della Tv. L’ereditiera presto sarà in solitaria al timone di un nuovo programma: si tratta di uno show comico. La 27enne in questa nuova esperienza sarà affiancata dal duo di comici, i Panpers, ed altri professionisti. Si tratta di un programma prodotto dalla Colorado Film, in onda in prima serata sul Nove.

Per quanto concerne la messa in onda, stando alle indiscrezioni lanciate da DavideMaggio.it, il nuovo show comico dovrebbe partire il prossimo mese di aprile 2022. Infine sul palco i pubblico del piccolo schermo dovrebbe vedere Francesco Cicchella, Giovanni Cacioppo, Valentina Persia, Nando Timoteo, Maurizio Battista ed altri ancora. Non ci resta che attendere il nuovo debutto di Elettra Lamborghini certi che si tratti di un grande successo per una delle più famose ereditiere al mondo.