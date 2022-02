Elena Morali attacca Alex Belli: “Imparasse a non copiare”. L’ira e la beffa – FOTO

Cosa c’entrano Alex Belli e Elena Morali l’uno con l’altro? Quattro ore fa assolutamente nulla, ma poi l’ex Pupa ha deciso di uscire allo scoperto sui social

Questa volta Alex Belli l’ha fatta grossa ed Elena Morali non è riuscita a trattenersi: l’ex vippone ha indirizzato una dedica amorosa alla prima finalista del GF Vip 6, Delia Duran, nonché sua compagna: l’ex Pupa non ha apprezzato.

Nelle scorse ore, Alex Belli ha deciso di far arrivare ai suoi follower -e si spera nella casa del GF Vip 6- un messaggio d’amore per la sua amata, nonché prima finalista del reality show: Delia Duran. Nel Mar Rosso, l’ex vippone ha deciso di fare un’immersione con un foglio da cui si legge: “28.02.2022 Non disperdere nel mare i nostro amore, custodiscilo. Io sono con te”.

Un’idea romanticissima quella del compagno di Delia Duran che ha compiuto un gesto che spera possa arrivare anche alla sua amata all’interno del reality show di Cinecittà. Qualcuno, però, ha reagito in malo modo.

Elena Morali risponde inferocita ad Alex Belli: il motivo

“Alex Belli (che di belli non c’ha un caz)”, ha esordito l’ex Pupa, “imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti. E magari imparasse seriamente pure a fare sub invece di photoshoppare i pesci”. Elena Morali non è stata affatto timida nel dire chiaramente di aver copiato la proposta di matrimonio che, meno di una settimana fa, le ha fatto Luigi Favoloso.

In effetti, i due gesti hanno molte analogie, ma Elena Morali accusa Alex Belli anche del fatto che, in realtà, lui non si trovava sui fondali del Mar Rosso, ma sicuramente su un set organizzato e photoshoppato per permettergli qualcosa di romantico a costo zero. Nonostante l’attacco sia arrivato soltanto poche ore fa, Alex Belli non ha ancora risposto ad Elena Morali.

Alfonso Signorini che mostrerà il gesto d’amore per Delia Duran, le farà vedere anche dell’idea copiata dall’ex Pupa ed il suo futuro marito?