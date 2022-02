Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia in lacrime: “Scusatemi”

Bianca Guaccero è scoppiata in lacrime durante la puntata di Detto Fatto del 28 febbraio. Il motivo della sua commozione è evidente, e la conduttrice ha voluto spiegarlo ai suoi spettatori. Ecco le sue parole.

Il 24 febbraio, Bianca Guaccero ha aperto la puntata di Detto Fatto parlando dell’attuale situazione in Ucraina. L’argomento l’ha colpita molto, e la conduttrice si è lasciata andare ad una riflessione personale. Ha spiegato che, mentre accompagnava sua figlia a scuola, le è venuto un enorme senso di colpa per un pensiero che l’ha attraversata.

Bianca si è chiesta come farà a spiegare a sua figlia, dopo due anni di pandemia, che adesso potrebbe arrivare anche la guerra, e potrebbe anche colpirla da vicino. Si è chiesta quindi che tipo di società potranno ereditare le generazioni più giovani, che magari non ricordano neanche cosa significhi andare in giro senza la mascherina.

Detto Fatto, il motivo delle lacrime di Bianca Guaccero

Il 28 febbraio Detto Fatto è tornato a parlare dell’evoluzione degli scenari in Ucraina. Questa volta, Bianca Guaccero non ha potuto trattenere le lacrime. La conduttrice ha chiesto scusa al pubblico se si mostrava un po’ sottotono rispetto al solito e trasmetteva meno gioia di quella che il suo programma avrebbe lo scopo di creare.

La Guaccero ha spiegato: “Il periodo è quello che è, non riesco sempre a sorridere“. Non ha voluto commentare la situazione fra la Russia e l’Ucraina, ma ha semplicemente voluto invocare la pace. È apparsa sinceramente provata e davvero scossa per le immagini che venivano trasmesse dalle zone in cui si continua a sparare giorno e notte.

La sensibilità della conduttrice e la preoccupazione per i figli

Bianca Guaccero non avrebbe alcun legame personale con la guerra, ma forse accusa un po’ di stanchezza psicologica dopo due anni di pandemia. Inoltre, certe vicende colpiscono molto la sua sensibilità. La conduttrice ha spiegato: “Mi auguro con tutto il cuore che questa guerra che va contro l’evoluzione dell’essere umano, possa fermarsi qui“.