Dayane Mello festeggia gli anni ma non invita Rosalinda Cannavò: durissimo sfogo

Dayane Mello ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, ma non ha invitato Rosalinda Cannavò: l’attrice siciliana risponde piccata sui social.

Nella giornata di ieri Dayane Mello ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, con un party esclusivo. Tantissimi gli invitati, ma tra questi non c’era Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana così si è sfogata sui social.

Nel corso della giornata di domenica Dayane Mello ha avuto modo di festeggiare il suo 33esimo compleanno. La modella brasiliana ha quindi deciso di festeggiare la ricorrenza in compagnia di alcuni amici celebri ed ex gieffini. Proprio durante il party si è potuto vedere come la Mello abbia tagliato completamente i ponti con Rosalinda Cannavò. Infatti l’attrice siciliana non è stata invitata alla festa della brasiliana ed ha deciso di sfogarsi tramite le stories del proprio profilo.

Nonostante ciò per Dayane è stato comunque una domenica speciale visto che ha spento le 33 candeline in una location d’eccezione come il Lago di Como. A festeggiare la brasiliana ci hanno pensato alcuni ex compagni del GF Vip come Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli, ma anche Giacomo Urtis e Carlotta Dell’Isola. Così la brasiliana ha cercato di filmare la sua giornata speciale sui social, postando anche una foto in cui si abbraccia proprio con l’influencer italo-persiana.

Dayane Mello non invita Rosalinda Cannavò al compleanno: lo sfogo dell’attrice

La grande assente alla festa di compleanno di Dayane Mello, come abbiamo anticipato, era proprio Rosalinda Cannavò. Così Adua del Vesco ha deciso di sfogarsi proprio attraverso il suo profilo Instagram. Sul social Rosalinda si è rivolta proprio alla brasiliana, che ha macchiato uno dei suoi periodi d’oro. Infatti l’attrice ha debuttato con il suo primo singolo da cantante, ‘Sempre Avanti’.

Nella storia incriminata, la Cannavò ha dato una sorta di interpretazione del testo del brano cercando di dare una sorta di interpretazione a se stessa ed ai suoi followers. Infatti l’attrice ha ricordato che come dice la sua canzone bisogna circondarsi persone “d’oro” e guardare avanti, “in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano”. La fidanzata di Andrea Zenga ha poi citato anche le sue cadute importanti.

In molti hanno interpretato queste storie come un chiaro riferimento a Dayane Mello, con la quale aveva sviluppato un rapporto molto speciale durante il GF Vip 5. Adesso però i rapporti si sono definitivamente deteriorati con le due che non solo non si vedono più, ma continuano a parlrsi male l’uno dell’altra.