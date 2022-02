Charlene di Monaco, l’ultima decisione è davvero sconvolgente: principe Alberto sconcertato

Charlene di Monaco torna a far discutere a causa della sua ultima decisione. Rimane a bocca aperta anche il Principe Alberto: cos’è successo.

Si torna a parlare di Charlene di Monaco a causa di una sua decisione che ha lasciato tutti sbigottiti. Anche il Principe Alberto non ci può credere: cosa sta succedendo all’interno del Principato monegasco.

Un altro clamoroso capitolo si aggiunge al clamore mediatico introno a Charlene di Monaco. Infatti la principessa monegasca ha comunicato che non farà ritorno nel Principato. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato la rivista Closer. Secondo le parole riportate dal Magazine, Charlene starebbe pensando di trasferirsi definitivamente in Svizzera.

Infatti la decisione potrebbe essere confermata anche dopo che la principessa ha lasciato la clinica specializzata in cui è ricoverata. Da mesi Charlene sta cercando di superare i disagi fisici e psicologici derivanti dalla terribile esperienza vissuta in Sudafrica lo scorso anno. Andiamo quindi a ripercorrere il lungo calvario della principessa, che è oramai da mesi in terra elvetica per la riabilitazione.

Charlene di Monaco pronta a trasferirsi per sempre in Svizzera: Alberto sotto choc

Lo scorso novembre Charlene fu portata in una clinica specializzata, per una riabilitazione dal punto di vista psico-fisico. Ma nel corso di queste settimane la principessa starebbe valutando di rimanere in Svizzera anche una volta concluso il processo di riabilitazione. Inoltre Charlene sarebbe pronto a chiedere il trasferimento anche ai propri figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Sulla rivista Closer infatti si legge: “Ha capito che tornare a vivere a Monaco non le avrebbe fatto bene per nulla“. Quel che è certo, però, è che la principessa voglia ricongiungersi con i suoi figli, magari portandoli con lei in terra elvetica. La lontananza dai suoi cari Jacques e Gabriella non sta facendo bene a Charlene.

Sempre la rivista Closer ha continuato: “Non vuole più che Jacques e Gabriella crescano a Monaco (dove sono seguiti soprattutto dalle sorelle del principe Alberto da quando lei è ricoverata)“. Quindi la principessa vorrebbe stabilirsi altrove e chiedere ad Alberto di viaggiare per vederli. Al momento su questa clamorosa voce non è arrivata né una conferma, né una smentita. Quel che è certo è che il clima nel principato è tesissimo.