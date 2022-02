Barbara D’Urso, che imbarazzo durante l’intervista: il fuorionda

Durante la seconda parte di Pomeriggio Cinque c’è stato un clamoroso fuorionda nel corso di un’intervista che Barbara D’Urso stava cercando di fare ad un vip. Ecco cosa è successo e come ne è uscita fuori la conduttrice.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda il 28 febbraio c’è stato un clamoroso fuorionda, che Barbara D’Urso ha mostrato di saper gestire con la solita professionalità. Nell’apertura dell’intervista, infatti, il collegamento audio ha mostrato forse qualche problema, e si sono sentite anche delle altre voci.

Nella seconda parte della trasmissione pomeridiana di Mediaset, infatti, si è dedicato ampio spazio alle novità ed alle indiscrezioni riguardanti il GF Vip 6. Come da tradizione, Barbara D’Urso ha voluto intervistare davanti alla porta rossa della casa uno degli ultimi eliminati, ovvero l’attore Kabir Bedi, che la conduttrice ha mostrato di ammirare moltissimo.

Barbara D’Urso, che fuorionda con Kabir Bedi!

Dopo un veloce lancio di un servizio riguardante Tiziano Ferro e la recente esperienza della paternità, le telecamere di Mediaset si sono puntate sull’esterno della casa del GF Vip 6. Elegantissimo, Kabir Bedi era con l’inviata per rilasciare la sua intervista riguardo l’esperienza nella casa più spiata dagli italiani.

Quando Barbara D’Urso ha salutato Kabir Bedi, si è sentito un chiaro fuorionda. Evidentemente, il collegamento audio non era stato fatto a dovere. Barbara D’Urso è intervenuta prontamente per far notare ai tecnici che si sentivano le loro voci: “Siccome noi vogliamo fare quelli fantastici credo che ci sia un traduttore di cui non c’è bisogno perchè lui sa parlare perfettamente l’italiano… Lo ringraziamo, ma non si capisce nulla…“.

L’invito di Kabir Bedi a Barbara D’Urso: manterrà la promessa?

Dopo aver ripristinato l’audio, Barbara D’Urso ha anche fatto il segno del pollice verso ai tecnici, confermando che era tutto ok. In chiusura dell’intervista la conduttrice ha definito “gran gnocco” Kabir Bedi, che ha ricambiato chiedendogli di leggere la sua autobiografia, “Storie che vi devo raccontare. La mia avventura umana”. Barbara manterrà la promessa?