Ballando con le Stelle, il dramma di un’ex concorrente: “Sono rimasta sola”. Un passato ha sofferto molto ma adesso tutto è cambiato

In molte edizioni di Ballando con le Stelle ci sono stati concorrenti che cercavano di divertisti in pista ma anche un’occasione di riscatto. Nel recente passato è stato così anche per Eleonora Giorgi che non ha vissuto sempre momenti facili.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, la popolarissima attrice romana ha ricordato i molti momenti belli ma anche quelli bui della sua vita. Uno su tutti, quando per dimenticare un grande dolore l’unico rimedio che aveva trovato era stato nel mondo della droga.

Una storia conosciuto, che per sua fortuna è anche alle spalle e le è servita per crescere. Tutto è cominciato quando il suo fidanzato dell’epoca è morto in un tragico incidente guidando una moto che lei gli aveva prestato. “Me la stava riportando. Ed è stato doloroso anche perché sono rimasta sola, era il mio secondo fidanzato ed ero ancora giovane. Così, è cominciata la mia depressione e il mio periodo nero con la droga”.

Ballando con le Stelle, il dramma di un’ex concorrente: la sua gioia si chiama Gabriele

Le storie d’amore di Eleonora Giorgi, classe ’53, sono sempre state molto intense ma anche complicate. Come quando ha conosciuto l’imprenditore Angelo Rizzoli, editore e produttore dal quale ha avuto il primo figlio. Poi è arrivato Massimo Ciavarro, dal loro amore è nato Paolo che pochi giorni fa l’ha resa nonna per la prima volta.

Un evento, quello della nascita di Gabriele che da poco è arrivato a casa per la prima volta, che l’ha commossa. E adesso non vede l’ora di poterlo abbracciare e coccolare, anche perché lei in questa storia ha sempre creduto: “All’inizio che c’erano tanti scetticismi, la voglia di giudicare i dieci anni in più di lei. Io avevo colto i segnali di Clizia e lei si è rivelata quello che in realtà speravo”.