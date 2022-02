Annuncio in diretta tv, Antonella Clerici commuove il pubblico: brividi!

Antonella Clerici ha fatto una rivelazione in direttamente TV dicendo che oggi è un giorno particolare.

Oggi, lunedì 28 febbraio, è andato in onda il primo appuntamento settimanale di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici.

Dopo la cancellazione de La prova del cuoco, a seguito di un calo di ascolti, il 16 luglio 2020 la Rai ha presentato l’erede dello show che ha fatto la storia dell’ammiraglia: È sempre mezzogiorno. Dal 28 settembre 2020 Antonella entra nella casa di tutti gli italiani dal lunedì al venerdì dalle ore 11:55 alle 13:30.

La sigla omonima del programma, amatissima dal pubblico, è stata composta dal maestro Andrea Casamento e cantata dalla conduttrice. La padrona di casa all’inizio della diretta, dopo aver raggiunto il centro dello studio dopo la sigla da il via alla diretta ricordando qualcuno in particolare o ringraziando il pubblico da casa che continua a seguirla tutti i giorni.

È iniziata una nuova settimana in compagnia di Antonella e di È sempre mezzogiorno alla volta della cucina: primi piatti, contorni, secondi, dessert e così via. L’arte culinaria in primo piano ma con un occhio rivolto sempre al mondo esterno e circostante. Difatti non mancano ricordi di grandi protagonisti della televisione o anche di semplici ringraziamenti ai fedelissimi telespettatori o riflessioni su avvenimenti del giorno.

La riflessione di Antonella Clerici sulla crisi Ucraina

“Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l’unica forza che ci rimane. Pensavamo che i libri di storia fossero ormai chiusi e invece bisognerà aggiungere delle pagine, perchè tutto questo un giorno verrà studiato, bisognerà capire”, ha confessato Antonella Clerici in apertura del suo programma. “Sono rimasta molto colpita dalle sirene del coprifuoco”, ha poi detto la conduttrice sempre nei primi secondi della puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, spiegando anche che, mai come adesso, sui social bisogna fare la massima attenzione a ciò che si scrive perchè è un momento particolarmente delicato.

Leggi anche:

“Una ragazza ha scritto che gli ucraini vogliono solo un cielo pacifico sopra di loro e non nascondersi nei buchi come i topi, mentre una signora anziana ha detto che mai avrebbe immaginato di invecchiare e ritrovare di nuovo la guerra”. Poi Antonella chiosa dicendo: “Come sempre noi oggi cercheremo di regalarvi un po’ di leggerezza, ma continuando a pensare a ciò che sta succedendo”.