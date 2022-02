Amici 21, allievo pronto ad abbandonare il talent show: interviene la De Filippi – VIDEO

Nuovi colpi di scena ad Amici 21. Dopo l’ultima puntata, allievo prepara la valigia per andare via: l’intervento di Maria De Filippi sorprende tutti.

L’ultima registrazione di Amici 21 ha mandato in crisi un allievo del talent show di Mediaset. Cos’è successo ad un passo dal Serale: le parole della De Filippi hanno sorpreso tutti.

Ad un passo dal Serale di Amici 21 aumentano i momenti di crisi per alcuni allievi: questa volta è il caso di Christian Stefanelli. Il ballerino rientrato in casetta dopo l’ultima registrazione di domenica è andato spedito in camera dove ha cominciato a preparare la sua valigia. Il 18enne, originario della provincia di Bergamo, aveva tutte le intenzioni di lasciare il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque.

A fermarlo ci ha pensato Alex. Ma cosa o chi avrebbe portato il ballerino a maturare questa decisione? Ebbene in puntata le due insegnanti di ballo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, hanno affermato che il 18enne non merita il Serale. Parole che hanno lasciato Christian con l’amaro in bocca.

Christian prepara la valigia per abbandonare Amici 21. L’intervento di Maria De Filippi sorprende tutti: le sue parole

Dopo l’ultima puntata di Amici 21 Christian Stefanelli è tornato in casetta convinto di voler abbandonare l’ambitissimo talent show di Mediaset. Oltre all’intervento di Alex è stato necessario anche quello della De Filippi per far ragionare il giovane allievo. Mentre il ballerino originario della provincia di Bergamo preparava la sua valigia, la queen di Canale Cinque si è collegata con la casetta per aiutare Christian a superare il momento di grande sconforto.

Nel corso della sua chiacchierata con la padrona di casa, il 18enne ha provato a spiegare di non riuscire più a vivere al meglio questa grade opportunità: “Sto male perché non riesco più ad affrontare questo percorso come riuscivo prima”. A questo punto la conduttrice ha replicato: “Fare la valigia oggi non ha senso, falla domani.. Voglio che ci rifletti cinque minuti“.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Striscia la notizia, da questa sera Antonio Ricci cambia le Veline: il motivo

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> GF Vip 6, malore e panico nella casa più spiata d’Italia: “Non riesce più a camminare”

Maria ha dunque consigliato a Christian di non prendere decisioni affrettate, convinta che le intenzioni di lasciare il talent fossero dettate dalla rabbia post puntata. Con molta probabilità le parole della conduttrice hanno fatto cambiare idea al ballerino. Ma staremo a vedere nei prossimi daytime se Christian ha deciso di continuare il suo percorso verso il Serale di Amici 21 o, al contrario, ha deciso di abbandonare l’ambitissima scuola di Mediaset.