Amazon Prime, incredibile offerta dal 1 marzo: gratis questi giochi per pc! Una promozione che tutti gli appassionati non possono mancare

Il colosso americano ha messo in vendita gratuita una lista di videogame per computer piuttosto interessante. Per completare l’acquisto basterà attendere l’inizio del prossimo mese.

Come tutti gli appassionati sanno, Amazon Prime Gaming, precedentemente noto come Twitch Prime, è un servizio incluso del pacchetto Amazon Prime che consente di usufruire di contenuti per vari videogiochi. Si tratta di skin, bonus di punti esperienza o valuta di gioco, l’abbonamento mensile gratuito a un canale Twitch (il servizio Amazon di dirette streaming, principalmente a tema gaming), ma, specialmente, anche giochi gratuiti da poter scaricare ogni mese da una precisa lista. La diramazione gaming del colosso delle vendite online, sta prendendo sempre più piede nell’ultimo periodo e offre sempre promozioni interessanti.

Nel catalogo online sono stati lanciati recentemente i preordini per SIFU Vengeance Edition, ma la lista di videogiochi da riscattare gratis su Amazon Gaming presto si allungherà di gran lunga.

Amazon Prime, tutti i giochi in arrivo sulla piattaforma Gaming dal 1 marzo: c’è l’imbarazzo della scelta

Da martedì 1 marzo, infatti, si aggiungeranno all’elenco pezzi pregiati come il gioco del Football americano per eccellenza, Madden NLF 22, più il fantascientifico Surviving Mars, e l’avventuroso The Stillness in the Wild. Questi sono solo alcuni dei titoli che troverete a disposizione sulla piattaforma. Di seguito ecco l’elenco completo a disposizione dal 1 marzo:

Madden NFL 22

Surviving Mars

The Stillness of the Wind

Crypto Against All Odds

SteamWorld Quest Hand of Gilgamech

LooK INside

Pesterquest

Al momento dell’arrivo di questi nuovi titoli online, non sarà più possibile usufruire della lista gratuita del mese di febbraio. Quindi per tutti i ritardatari che ancora non hanno provveduto a controllare i titoli presenti, c’è tempo fino alla mezzanotte del 28.

Usciranno dal catalogo Prime Gaming titoli come Stellaris, As Far As the Eye, Double Kick Heroes, il calcistico arcade Golazo Soccer League e Ashwalkers A Survival Journey. Ovviamente va ricordato che una volta che il videogame verrà riscattato rimarrà a disposizione dell’utente per sempre, senza scadenze. Non resta che connettersi sul sito di riferimento e scegliere il proprio preferito. C’è l’imbarazzo della scelta.