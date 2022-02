WhatsApp, ora è ufficiale: super novità per chiamate e videochiamate

Spunta una grande novità per WhatsApp riguardante le chiamate e le videochiamate: andiamo a vedere cosa cambia sul servizio di Meta.

Le novità su WhatsApp non terminano mai, con una nuova funzione in arrivo per chiamate e videochiamate. Gli utenti a breve potranno farlo: andiamo quindi a vedere cosa cambierà a breve sull’applicazione.

Sono sempre tante ed interessanti le novità in arrivo su WhatsApp, con l’applicazione che continua ad aggiornarsi. Infatti oramai il servizio di messaggistica di Meta è oramai un vero punto di riferimento per chiamate e videochiamate di gruppo. Per questo motivo gli sviluppatori sono sempre a lavoro per migliorare l’applicazione. Infatti l’ultima novità è stata lanciata ancora una volta da WABetaInfo. Il sito specializzato ha effettuato un teardown della più recente versione di WhatsApp Beta per Android.

Proprio durante questa operazione il team di sviluppo sta lavorando per introdurre in WhatsApp una nuova modalità per invitare utenti, generando e condividendo un link d’invito della chiamata. Quindi il link generato sarà condivisibile e accessibile anche per coloro che non sono salvati nella rubrica. La nuova funzione quindi si preannuncia più snella e facilmente accessibile. Ovviamente lo strumento è ancora in fase di sviluppo e non è ancora disponibile nemmeno per gli utenti che hanno la versione Beta dell’app.

WhatsApp, il trucco per non ricevere più i messaggi vocali: come fare

Sono tantissime le novità introdotte da WhatsApp anche durante questo 2022 e siamo solo alla fine del secondo mese dell’anno. Sull’applicazione però c’è una piaga che affligge milioni di utenti, che proprio non possono sopportare quei messaggi audio chilometrici e senza una fine. Il servizio di Meta era intervenuto introducendo le velocità 1,5x e 2x ai messaggi vocali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Benzina e Diesel, aumento dei prezzi: cifre altissime per gli automobilisti

Però gli utenti hanno scoperto un metodo per evitare completamente di ascoltare questi lunghi audio. Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo.

LEGGI ANCHE >>> Iliad fa felici i suoi clienti: offerta super e tariffe ridotte

Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione. Questo quindi è l’ultimo trucco che vi permetterà di liberarvi per sempre dai messaggi audio.