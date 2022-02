“Ho cominciato a soffrire d’insonnia”: Orietta Berti racconta a tutti il doloroso lutto

Orietta Berti ha raccontato un doloroso lutto che l’ha portata a soffrire d’insonnia. Andiamo a vedere la confessione dell’amata cantante.

Amatissima dal pubblico italiano, Orietta Berti ha deciso di raccontare ai suoi fan un doloroso lutto. Da quel momento la cantante ha iniziato a soffrire d’insonnia. Andiamo quindi a vedere cosa l’è successo.

Amatissima dal pubblico italiano, è tornata a parlare nelle ultime ore Orietta Berti. La cantante infatti ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Mio, in cui ha svelato alcuni retroscena della sua vita. Orietta ha quindi deciso di raccontarsi a 360 gradi, con l’artista che è riuscita ad affrontare anche un argomento molto doloroso per lei come la morte di suo padre quando aveva solo 18 anni.

Proprio parlando della scomparsa dell’amato genitore, la Berti ha affermato: “E’ stato molto brutto, ho cominciato a soffrire d’insonnia e da allora non riesco a dormire per più di due ore a notte“. La cantante era molto legata all’amato genitore ed ha senza ombra di dubbio sofferto la sua improvvisa scomparsa. Andiamo quindi a vedere le parole di Orietta rilasciate sul settimanale Mio.

Orietta Berti parla della scomparsa del padre: “Da allora non dormo più di due ore a notte”

Dopo la scomparsa del padre, la vita di Orietta Berti è stata decisamente più complicata. La cantante sulle pagine di Mio ha infatti testimoniato che in casa erano solo tre donne. Sul settimanale si legge: “Sei mesi prima era morto mio zio, in casa rimanemmo tre donne sole: io, mamma e la nonna paterna” – ha poi concluso – “E’ stata molto dura“. Tuttavia però questo non scoraggiato Orietta, che fortunatamente ha avuto subito successo con la musica.

La Berti ha quindi rivelato tutti i dettagli in seguito alla scomparsa affermando: “Mia mamma aveva un buon impiego e per fortuna anche io ebbi subito successo“. Inoltre nonostante la dolorosa scomparsa, la cantante ha sempre voluto mantenere riservato il suo dolore. Fin dalle prime battute della sua carriera, l’obiettivo di Orietta è sempre stato quello di regalare un sorriso al suo pubblico.

Parlando del suo proverbiale buon umore, la cantante ha concluso: “E’ nel DNA di noi emiliani non mostrare ciò che proviamo, ma il dolore c’è, eccome” – l’artista italiana ha poi concluso: “Il mio motore è il lavoro: non puoi andare a raccontare le tragedie al pubblico perchè vuole divertirsi“. Infine la Berti ha mostrato gratitudine anche al marito, che l’ha sempre sostenuta nel corso della sua carriera.