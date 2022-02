“Siamo sotto shock”, Mahmood e Blanco spiazzano i fan: cos’è successo

Mahmood e Blanco spiazzano i fan con una rivelazione inaspettata: cos’è successo dopo il Festival di Sanremo dove hanno trionfato.

Il trionfo di Mahmood e Blanco alla 72esima edizione del Festival di Sanremo continua a regalare grandi soddisfazioni ai due artisti che in queste ore hanno rilasciato dichiarazioni davvero sorprendenti.

Grazie a “Brividi”, il brano portato a Sanremo 2022, Mahmood e Blanco continuano ad avere un grandissimo successo. La canzone vincitrice della 72esima edizione della seguitissima kermesse musicale italiana, risulta essere la più ascoltata per radio e sulle piattaforme di musica streaming. I due artisti raggiunti dalla rivista Mio hanno rilasciato importanti dichiarazioni.

A distanza di circa venti giorni dal grande trionfo, Mahmood e Blanco ancora devono realizzare quanto di bello gli stia accadendo in questo periodo. “Ci stanno succedendo cose che non avremmo mai immaginato”, ha detto il cantautore di origini egiziane. Mahmood ha sottolineato di essere ancora sotto shock assieme al collega, soprattutto per il risultato della global che persiste anche a distanza di tempo: “Questa cosa pensavo durasse un giorno e invece è già diverso tempo che siamo lì”.

Mahmood e Blanco, trionfo inaspettato per i due artisti: “Non pensavamo alla classifica”

Mahmood e Blanco hanno trionfato insieme alla 72esima edizione di Sanremo grazie a “Brividi”. Il cantautore milanese, raggiunto dalla rivista Mio, parlando del Festival ha dichiarato: “Lo abbiamo vissuto in modo tranquillo, non pensavamo alla classifica perché non ci aspettavamo nulla. Non pensavamo né alla vittoria né alla classifica. Inoltre sul palco c’erano artisti di cui siamo fan”.

Ma non è tutto, Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, ha ammesso che concorrere assieme a Mahmood al Festival di Sanremo gli ha trasmesso “molta tranquillità”. Adesso non ci resta altro che sostenere i due artisti all’Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà dal 10 al 14 maggio presso il PalaOlimpico di Torino.