Sanremo 2022, perchè non c’era Al Bano: finalmente la verità

Finalmente Al Bano è uscito allo scoperto, spiegando i motivi della sua assenza da Sanremo 2022. Inoltre, il cantante pugliese ha fatto un annuncio del tutto inaspettato: il prossimo anno compirà 80 anni, e sa già come vorrà festeggiare.

Quando è stata ufficializzata la presenza di Massimo Ranieri e Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022, in molti si sono chiesti come mai anche Al Bano non fosse sulla lista dei cantanti in gara. Effettivamente, sembrerebbe che l’artista di Cellino San Marco abbia seriamente pensato di tornare ancora una volta sul palco dell’Ariston.

Bisogna dire che il comico Checco Zalone non ha fatto sentire agli spettatori la mancanza di Al Bano a Sanremo 2022. Vestendo i panni di un fantomatico parente e vestito proprio come il cantante pugliese, si è concesso ad una improbabile intervista di Amadeus. Come ha mostrato sui social, Al Bano ha molto gradito questo sketch comico di Zalone.

Sanremo 2022, Al Bano spiega la sua assenza dalla gara

Il settimanale Mio ha voluto chiedere ad Al Bano di spiegare come mai non c’era alla kermesse musicale più importante in Italia, dal momento che invece era presente all’evento Una voce per San Marino, che equivale al Sanremo italiano. Il cantante, come al solito, ha risposto in modo molto schietto, raccontando le sue motivazioni.

Fra i motivi che l’hanno portato a non presentarsi a Sanremo c’è la sua sovraesposizione mediatica. Al Bano ha voluto dosare la propria presenza in Tv: dopo la partecipazione a The Voice Senior e Ballando con le Stelle, ha voluto prendersi un periodo di riposo dal piccolo schermo, concentrandosi di più sui concerti e sulla musica.

L’annuncio incredibile del cantante per i suoi 80 anni: cosa farà

Al Bano ha spiegato che, anche se non era presente a Sanremo 2022, ci sarà sicuramente nel 2023: sarà il suo modo per festeggiare i suoi 80 anni. Il desiderio di Romina Power, che per l’occasione vorrebbe formare un terzetto composto da lei, Al Bano e Gianni Morandi, trova il più secco dei rifiuti da parte del cantante.

Anche l’idea della conduzione di Sanremo, che ha portato il collega Claudio Baglioni a raccogliere un successo insperato, non sembra affatto una cosa percorribile ad Al Bano. Lui infatti sostiene: “Uno deve fare le cose che ritiene di fare bene. Io sono conduttore di me stesso da una vita, ma Sanremo è un altra musica“.