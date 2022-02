Rai, addio definitivo a un celebre programma? Nuovo colpo di scena

La Rai sembrerebbe ripensarci e non essere pronta a dare l’addio definitivo ad un celebre programma: cosa sta succendo nel servizio pubblico.

In questi giorni la Rai sta rivedendo i suoi palinsesti in vista della prossima stagione autunnale. Un celebre programma, che sembrava essere destinato all’addio, potrebbe essere ancora trasmesso: tutte le novità a riguardo.

In questi giorni la Rai ha comunicato i suoi piani per il futuro, organizzando il palinsesto per la sua stagione televisiva annuale. Inoltre aveva fatto molto discutere una decisione dei vertici della televisione pubblica. Infatti fino a qualche ora fa sembrava certa l’esclusione dal palinsesto di ‘Detto Fatto‘. Il programma condotto da Bianca Guaccero è ancora molto seguito dagli appassionati dell’emittente, ma nonostante ciò i vertici avevano optato per l’esclusione.

A lanciare la clamorosa indiscrezione che vede Bianca Guaccero fuori dai programmi futuri della Rai ci avevano pensato siti specializzati come DavideMaggio.it e Dagospia. Tuttavia a chiarire le perplessità dei fan sull’argomento ci ha pensato proprio Davide Maggio, attraverso il suo profilo Instagram. Infatti il giornalista, durante una sessione di Q&A, ha fatto una sorta di dietro-front. Andiamo quindi a vedere le sue parole sulla possibile cancellazione di Detto Fatto.

Rai, Detto fatto escluso dai palinsesti? Cosa sta succedendo

Dopo aver annunciato la cancellazione del programma, Davide Maggio ha voluto fare chiarezza sull’argomento. Infatti il giornalista italiano, sul proprio profilo Instagram, ha affermato: “Detto Fatto non è stato cancellato ufficialmente dalla prossima stagione. Per l’ufficialità è presto“. Quindi al momento il programma condotto da Bianca Guaccero è in bilico, ma ancora ci deve essere la cancellazione ufficiale da parte della Rai.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Gemma Galgani, arriva la confessione a sorpresa: “A volte devo spegnere la tv”

C’è grande fermento intorno ai nuovi palinsesti, visto che la trasmissione oramai nota in Rai potrebbe essere cancellata dopo ben dieci anni. In questi giorni è spuntato anche il nome di chi sostituirà Bianca Guaccero in quella fascia oraria. Infatti il principale indiziato è Pierluigi Diaco che dovrebbe condurre un programma incentrato sulle nuove generazioni su cui ancora non si conosce ne il titolo ne ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Ana Mena torna sulla frecciatina a Francesco Monte: dichiarazioni incredibili

Ma anche sul programma di Diaco c’è grande incertezza ed sono diverse le testate giornalistiche che riportano una sua cancellazione in partenza. Nonostante questi continui rumors, il programma di Bianca Guaccero per ora continuerà ad andare in onda regolarmente in onda da lunedì al venerdì su Rai 2.