Putin, la sua guerra preoccupa Elisabetta II: per la Regina è già pronto il piano di fuga

La guerra di Putin vede sotto minaccia anche la Royal Family: per la Regina Elisabetta è già pronto il “piano di fuga”.

Momenti di forte tensione si stanno vivendo in queste ore anche a Buckingham Palace dove la famiglia Reale segue con molta attenzione quanto sta avvenendo in Ucraina. Il piano di Vladimir Putin, partito nella notte tra mercoledì e giovedì con l’invasione russa a Kiev, vede sotto minaccia anche Elisabetta II.

La Regina, nonostante si trovi ancora ad affrontare la sua positività al Covid, in questi giorni segue scrupolosamente quanto stia avvenendo in Ucraina dopo l’assedio dei russi. Le bombe di Putin minacciano anche Buckingham Palace ma, come si apprende dai tabloid inglesi, la Royal Family da decenni ha pronto un piano per scongiurare anche l’evenienza di un attacco nucleare.

Intanto, come dicevamo, la Regina Elisabetta dal 20 febbraio scorso ancora non è guarita dal Covid-19. Dal Windsor, però, giunge voce che la Sovrana britannica accuserebbe solo leggeri sintomi “simili a un raffreddore”. Ma nonostante abbia dovuto, per questo motivo, annullare tutti gli impegni in agenda, Elisabetta continua a svolgere i suoi doveri istituzionali nel castello.

Le bombe di Putin minacciano la Royal Family: il piano di fuga per la Regina Elisabetta è già pronto

Come anticipavamo inizialmente, l’invasione di Vladimir Putin in Ucraina preoccupa anche la Regina Elisabetta. Intanto dai tabloid inglesi si apprende che per la Sovrana da decenni, per scongiurare un possibile attacco, è già pronto un piano di fuga: l’operazione Candid.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Harry e Meghan, in arrivo una svolta clamorosa: i loro fan ne sono sicuri!

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Kiev sotto assedio, Anna Safroncik preoccupata per suo padre: “Vige la legge marziale” – VIDEO

Quest’ultimo ha l’obiettivo di mettere immediatamente in sicurezza la Regina assieme a tutta la famiglia reale britannica. Qualora Putin dovesse lanciare una sola boma verso il Regno Unito, la Royal Family si metterebbe in fuga verso alcune case di campagna mai segnalate. Nel piano è presente anche la fuga in mare mediante un sottomarino miliare.