Il Paradiso delle Signore, aspetta un altro figlio: “Arrivato un po’ a sorpresa”. Amatissima protagonista della serie deve fermarsi per un po’

Se oggi Il Paradiso delle Signore è diventata una delle soap più amate dal pubblico è anche merito di chi ha contribuito a farla crescere. E nel cast delle prime due stagioni c’era un’attrice che adesso ha una novità importante da comunicare.

Perché Giusy Buscemi, che abbiamo cominciato a conoscere nel 2012 quando è stata incoronata Miss Italia, sta diventando una delle attrici più apprezzate in tv. E uno dei suoi primi lavori è stato propri sul set de Il Paradiso delle Signore nel quale per le prime due stagioni ha vestito i panni di Teresa Iorio.

Oggi invece l’attrice siciliana, che è entrata anche nel cast della seconda stagione di DOC – Nelle tue mani al fianco di Luca Argentero, dovrà rallentare un po’ i suoi impegni. Perché intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo infatti ha confessato di essere incinta del suo terzo figlio.

Il Paradiso delle Signore, aspetta un altro figlio: insieme sul set e anche nella vita

Dal 2017 Giusy è sposata con Jan Michelini, figlio dell’ex giornalista Rai e parlamentare Alberto. Lui è uno dei registi di fiction più gettonati, tanto da aver lavorato in passato a Don Matteo, Un passo dal cielo, I Medici e adesso proprio a DOC. E spesso gli capita di farlo insieme alla moglie, condividendo con lei anche il set oltre che la casa.

La bellissima attrice siciliana è già mamma di Caterina Maria, chje oggi ha tre anni, e di Pietro Maria, che invece ne ha due. Ora arriverà il terzo figlio: “Verrà in piena estate e sarà un maschio. E’ arrivato un po’ a sorpresa. La figlia grande voleva tanto una sorella, ma le abbiamo detto che rimarrà l’unica principessa di papà”.

L’amore con Jan è nato in modo assolutamente casuale, ad un evento di beneficenza.Ma lei era concentrata sulla carriera e non aveva ancora in mente di mettere su famiglia. “Però, poi, ci siamo rivisti su un set per caso (era quello di Don Matteo, ndb) e da lì è scoppiato tutto. È nato l’amore”.