Modella, influencer ed ex gieffina. La sua storia d’amore ha appassionato tutti: la riconosci?

La bambina nella foto oggi è una modella, un influencer e un ex protagonista del Grande Fratello Vip. Inoltre la sua storia d’amore ha appassionato tutti.

La protagonista dello scatto in evidenza, così felice tra le braccia di suo padre che la sostiene, è nata il 10 ottobre 1980 a Pordenone.

La sua infanzia e adolescenza però l’ha vissuta in Sicilia, in provincia di Agrigento dove studia e si diploma presso il Liceo Classico. Il desiderio di mettersi in gioco in un altro posto, lontano da casa, unito al desiderio di frequentare l’Università la porta a trasferirsi a Milano, dove studia scienze della comunicazione alla Cattolica. Proprio nella città della Madonnina, che a molti artisti ha portato fortuna, inizia anche la sua carriera di modella e diventa famosa per la partecipazione al video “Guardami negli occhi” del cantante Paolo Meneguzzi.

Quella partecipazione al video clip di uno degli artisti più amati e seguiti del tempo è per lei un’iniezione di autostima che la porterà a prendere coscenza di quanto talento possieda e di quanta strada possa fare nel mondo dello spettacolo.

L’apparizione nella videoclip del brano di Paolo Meneguzzi, Guardami negli occhi, risale al 2004. Da quel momento in poi continuerà la sua carriera da modella sfilando per brand internazionali e divenendo il volto di spot di aziende importanti come Fiat, Puma, Kinder. Nel 2014 recita nel film “FlashBack” e si fa conoscere al grande pubblico proprio per questo suo primo ruolo al cinema. Questo piccolo passo in avanti la porterà a partecipare nel 2016 a Pechino Express insieme al suo ex marito, Francesco Sarcina, dove entra in contatto con il grande pubblico. La coppia, nonostante potesse contare sul favore del pubblico non è andata oltre la sesta posizione in classifica.

Successivamente la coppia si lascia a inizi 2019 dopo un presunto tradimento di lei con Scamarcio. I due hanno anche una figlia di nome Nina. Nel 2020 partecipa al Grande Fratello VIP dove conosce e si innamora di Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. I ragazzi tuttavia non si sono visti per tre mesi: il lockdown li ha tenuti separati: Paolo a Roma con la madre mentre lei in Sicilia con la piccola Nina. SI incontrano di nuovo in diretta Tv il 24 maggio 2020. La relazione va a gonfie vele e nelle giornata di ieri è nato il frutto del loro amore. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Clizia Incorvaia.