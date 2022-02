Meteo, ancora maltempo al Centro-Sud: cosa sta succedendo

La situazione meteo italiana risulterà ancora instabile, specialmente al Centro-Sud dove avremo ancora un marcato maltempo: le previsioni.

Il meteo è in continua evoluzione in queste ore, specialmente in Italia. Infatti sulla penisola avremo ancora piogge e neve sulle regioni del Centro-Sud che però sono destinate ad avere vita breve. Andiamo ad analizzare la situazione sul Paese.

Anche durante questa domenica avremo una situazione meteorologica a dir poco instabile sul paese. Infatti mentre al Nord continuerà a regnare una sorta di stabilità con tanto sole e tempo prevalentemente sereno, al Centro-Sud saranno ancora tante le piogge e soprattutto le nevicate a bassa quota. Il tutto è dovuto da una corrente di matrice artica proveniente dalla Russia. Infatti questa massa di aria gelida si è spinta fino alla penisola ed adesso soggiorna proprio sul bacino del Mediterraneo.

Questa di domenica, però, dovrebbe essere l’ultima giornata caratterizzata dal freddo. Infatti ben presto l’Italia si troverà nuovamente a metà strada tra due figure meteorologiche che porteranno condizioni in prevalenza stabili e soleggiate. Attenzione però alle correnti gelide di Russia e Finlandia, che potrebbero fare dietro front e riportare la neve sul paese, ma stavolta sulla zona della Pianura Padana. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime 24 ore.

Meteo, la settimana si conclude nel segno del maltempo: ancora piogge e nevicate

Nel corso di questa domenica si confermerà il maltempo specialmente sulle regioni del Centro-Sud. Infatti proprio su questo settore si concentreranno le gelide correnti artiche provenienti dalla Russia. Situazione maggiormente serena per le regioni settentrionali, con il sole che dovrebbe illuminare tutto il settore. Andiamo quindi a vedere come si sta sviluppando la situazione meteorologica sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube più frequente solamente in Emilia Romagna. Mentre invece sulle vette dell’Appennino continuerà a cadere qualche lieve pioggia o nevicata a partire dai 300-400 metri. Le temperature risulteranno in calo, con le massime che andranno a stabilizzarsi tra i 9 ed i 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione instabile su tutto il settore. Infatti sul versante Adriatico a partire dal mattino avremo piogge e precipitazioni, anche abbondanti, con nevicate che invece copriranno l’Appennino a partire dai 300-400 metri. La situazione risulterà leggermente più soleggiata solamente tra le regioni del Tirreno. Le temperature risulteranno stabili con massime tra i 7 e gli 11 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge fin dal mattino. Infatti le precipitazioni andranno a colpire le regioni come Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord Sicilia. Sempre sul settore meridionale avremo anche diverse nevicate, pronte a colpire dai 300-600 metri. In Campania la situazione risulterà leggermente più soleggiata. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dagli 8 ai 12 gradi.