LOL 2, cachet da capogiro: quanto guadagna Virginia Raffaele? L’indiscrezione

Una nuova stagione di LOL 2 – Chi ride è fuori è ora disponibile su Prime Video con le prime quattro puntate del gioco satirico capitanato da Fedez e Frank Matano

Tra i personaggi più curiosi della seconda stagione di LOL – Chi ride fuori, c’è indubbiamente Virginia Raffaele che negli anni è stata conosciuta dal pubblico per le sue divertentissime imitazioni: in giro c’è l’indiscrezione sul suo cachet.

Chi sarà il vincitore di LOL 2 – Chi ride è fuori dopo Ciro Priello? Difficile a dirsi perché il cast formato da Virginia Raffaele, Mago Forest, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e Max Angioni ha tutti nomi di grande spicco della comicità italiana.

Una gara all’ultima risata per i 10 partecipanti della seconda edizione del programma capitanato quest’anno da Fedez e la new entry che prende il posto di Mara Maionchi, Frank Matano, che posseggono un’arma letale: Lillo. Pensare ad un ipotetico vincitore è veramente difficile, anche se qualcuno un’idea se l’è già fatta.

LOL 2 – Chi ride è fuori: l’indiscrezione sul cachet di Virginia Raffaele

Quelli che il calcio, poi Amici di Maria De Filippi, Virginia Raffaele si è fatta spazio tra l’immenso mondo dello spettacolo italiano soltanto grazie alla sua spiccata ironia e comicità portata in campo in diversi programmi di risalto della TV. La sua partecipazione a LOL 2 – Chi ride è fuori ha mandato in estati gli amanti della prima edizione del gioco di Prime Video che, giovedì 24 febbraio, ha reso disponibili le prime quattro puntate. Per vedere le ultime due e scoprire il vincitore o la vincitrice, tuttavia, bisognerà attendere giovedì 3 marzo.

LEGGI ANCHE > > > Protagonista di Sanremo 2022 alla conduzione di un programma Rai: da non credere!

NON PERDERTI > > > “Non posso andare”, no a Ilary Blasi: salta l’Isola dei Famosi 2022

Nel frattempo, però, Il Messaggero ha reso nota un’indiscrezione sul cachet di Virginia Raffaele: sembrerebbe, infatti, che l’imitatrice guadagnerebbe intorno ai 10mila euro a puntata. Qualora dovesse arrivare in finale, la conduttrice ed attrice porterebbe a casa circa 60mila euro.

Per vedere tutte le puntate di LOL 2, ed eventualmente recuperare la prima edizione del programma, è possibile farlo gratuitamente su Prime Video se si possiede un abbonamento ad Amazon Prime. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria?