L’amica geniale quarta stagione: grandi ritorni, ma cambia tutto. I fan della serie tv di Rai 1 sono in ansia per il capitolo finale

Tutte le belle storie hanno un inizio ma anche una fine. Succederà anche per una delle serie tv più amate, L’amica geniale, che sta concludendo in modo trionfale la sua terza stagione. Molti ipotizzavano che sarebbe arrivata anche una quarta e adesso è ufficiale.

In effetti la quarta stagione de L’amica geniale ci sarà, ma è anche previsto che la storia si chiuda lì esattamente come nella quadrilogia dei libri scritti da Elena Ferrante. Il quarto capitolo della scrittrice rimasta finora misteriosa per tutto il pubblico si intitola ‘Storia della bambina perduta‘ e anche la sceneggiatura sarà basata su quel capitolo che chiude la vicenda.

La bella notizia per tutti i fan della premiatissima serie tv di Rai 1 però fa il paio con le indiscrezioni in arrivo. I due personaggi principali continueranno ad essere Lila e Lenù, ma non avranno più i volti di Gaia Girace e Margherita Mazzucco, orami entrate nell’immaginario del pubblico.

L’amica geniale quarta stagione: tutte le anticipazioni sul cast e sulla trama

Come si spiega questa scelta da parte della produzione? Semplice, nel libro così come sarà anche nel capitolo finale della serie tv, le due amiche hanno ormai superato i 30 anni e quindi sarebbe stato complicato farle interpretare ancora da due ragazze che nella vita reale hanno cominciato da poco l’università

Così è aperto il toto-nomi per scoprire chi arriverà a sostituire Gaia e Margherita. I sospetti si concentrano su Alba Rohrwacher, considerando anche il fatto che l’attrice presta già la sua voce ad Elena adulta come narratrice della storia. Ma ci sono altro candidature reali e fittizie che piacciono molto al pubblico: Serena Rossi, Serena Autieri, Luisa Ranieri.

Lo scopriremo soltanto più avanti anche perché i casting e le riprese per la quarta stagione de L’amica geniale non sono ancora stati aperti. Quanto alla trama, tutto ripartirà dalla fine della terza stagione. Per Elena comincerà un capitolo complicato della vita: ha deciso di scappare con il suo grande amore, Nino Sarratore, lasciando il marito che però ha tenuto le figlie con sé a Firenze. In realtà però Nino, che aveva già una sua famiglia, non l’ha mai lasciata e quando Elena/Lenù rimarrà incinta, più o meno nello stesso periodo di Lila, diventerà tutto più complicato.