GF Vip 6, bestemmia e squalifica? Il web la vuole fuori dalla casa – VIDEO

Un nuovo caso di bestemmia al GF Vip 6? Alcuni fan sentono chiaramente e chiedono di metterla fuori dalla Casa del reality show

Il web si è spaccato nuovamente in due sulle dinamiche che coinvolgono il GF Vip 6, da una parte c’è chi duramente vorrebbe fuori coloro che bestemmiano, dall’altro c’è chi le bestemmie neppure le sente: qual è la verità?

Lulù Selassié si brucia la finale? La Principessa Etiope ha dato il via ad una nuova discussione fuori dalla Casa, quelle che in genere si tengono su Twitter con scambi di opinioni piuttosto accesi tra i telespettatori del reality show. In particolare, qualcuno sostiene che la sorella di Jessica e Clarissa abbia bestemmiato e, quest’atteggiamento, com’è noto, non è consentito dal regolamento.

Lulù è già in finale, è stata lei la seconda finalista a seguire la primissima Delia Duran: le due sono già proiettate al 14 marzo, pertanto si sentono più rilassante. Ma non è detto che la finale sia matematicamente certa, perché trasgredire il regolamento può far vacillare la loro comoda poltrona già fissata per l’ultima puntata del reality show.

GF Vip 6, Lulù Selassié ha bestemmiato? Il video che rivela la verità

Qualcuno guardando il video in cui ci dovrebbe essere la presunta bestemmia di Lulù Selassié, ha scambiato il suo ‘Oddio’ per altro. In realtà, non sembrerebbe che la gieffina sia stata intenzionata ad imprecare, semmai ha detto una parolaccia “po**a tr**a” che, però, è consentita dal regolamento. Se da un lato, quelli che meno la supportano hanno urlato subito allo scandalo, dall’altro c’è chi la sostiene fino alla fine, a partire dal primo giorno in cui è entrata in Casa, sostenendo che non si tratta affatto di una bestemmia.

LEGGI ANCHE > > > Protagonista di Sanremo 2022 alla conduzione di un programma Rai: da non credere!

NON PERDERTI > > > “Non posso andare”, no a Ilary Blasi: salta l’Isola dei Famosi 2022

Non c’è alcun rischio, dunque, per Lulù Selassié, a meno che Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip 6 non giudicheranno diversamente quanto sentito dalle registrazioni dalla Casa. Per il momento, comunque, la Principessa Etiope resta la seconda finalista del programma, insieme a Delia Duran, con la quale si contenderà il titolo di vincitrice della sesta edizione del reality show nella sua versione dedicata ai VIP.