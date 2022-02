Uomini e Donne, incredibile sviluppo: due ex beccati insieme

Due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati sorpresi insieme mentre si scambiavano un bacio in discoteca. Ecco l’incredibile sviluppo che vede l’ex tronista e l’ex corteggiatrice innamorati insieme.

Joele Milan verrà sicuramente ricordato nella storia di Uomini e Donne per essere stato cacciato da Maria De Filippi, dopo che l’aveva scoperto mentre frequentava di nascosto la corteggiatrice Ilaria Melis. Dopo essersi fatto un tatuaggio per ricordare l’evento, Joele si è fatto vedere mentre continuava a frequentare Ilaria al di fuori degli studi Mediaset.

La loro frequentazione si sarebbe interrotta per quella che gli stessi protagonisti hanno definito incompatibilità caratteriale. Dopo aver quindi condiviso sui loro profili la frequentazione al di fuori della trasmissione, non si sono più visti insieme. Incredibilmente, Joele Milan sarebbe stato sorpreso a baciarsi con una ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi sono i due ex beccati a baciarsi

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato delle immagini in cui si vede Joele Milan baciarsi in una discoteca di Napoli con un ‘altra ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Noemi Baratto. Il gossip trova conferma anche nelle condivisioni fatte da entrambi sui social, dove però non sono usciti ancora allo scoperto come una coppia.

LEGGI ANCHE >>> “In clinica per un anno”, ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato di morire: racconto choc

NON PERDERTI >>> Uomini e Donne anticipazioni, nuove esterne per Matteo Ranieri: spronato da Maria

Noemi, infatti, ha inoltrato un video pubblicato da Joele, in cui lei ringrazia una concessionaria di auto. Si vede poi che sono in viaggio in macchina in Campania. Curiosamente, anche la storia di Noemi era finita proprio perchè, secondo quanto dichiarato da Matteo Fioravanti, dopo la scelta a Uomini e Donne erano emerse delle incomprensioni.

La storia molto simile di Joele e Noemi: sarà amore questa volta?

La storia di Joele Milan e Noemi Baratto sembra quindi avere numerosi punti di contatto. Dopo aver approfondito la loro conoscenza con il partner al di fuori di Uomini e Donne, hanno capito che la relazione non poteva andare avanti. Chissà se questa potrà essere per entrambi l’occasione di trovare finalmente il grande amore.