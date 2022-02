“In clinica per un anno”, ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato di morire: racconto choc

Una ex tronista di Uomini e Donne è stata in clinica per un anno, rischiando anche di morire: nelle ultime ore arriva il racconto choc.

Torna a parlare un ex amata tronista di Uomini e Donne. Infatti l’influencer ha raccontato di essere stata in clinica un anno, rischiando di morire a causa di un disturbo alimentare come l’anoressia: andiamo quindi a vedere le sue parole.

Una delle protagoniste delle ultime edizioni di Uomini e Donne è senza ombra di dubbio Valentina Dallari. L’influencer a breve uscirà con il suo libro Uroboro – Viaggio eterno nelle crepe dell’anima, edito Piemme. Nella tradizione egizia l’Uroboro è un serpente che si morde la coda, simbolo antico di eterno ritorno, una fine quindi che non è altro che un inizio. Un titolo che di certo è impegnativo, ma che rappresenta proprio la vita della Dallari. Infatti nonostante la giovane età Valentina ha già ricominciato più volte.

Otto anni fa la Dallari fu una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne, programma che le ha donato la popolarità. Allora ocme oggi Valentina si diletta anche come dj, con la musica che l’ha letteralmente salvata. Infatti nell’ultima intervista l’influencer ha affermato: “La musica mi ha salvata e ha parlato per me quando io non avevo voce“. Valentina ha più volte ricordato di aver sofferto di anoressia. I problemi con questa malattia sono iniziati subito dopo la popolarità. Andiamo quindi a vedere il racconto di Valentina Dallari.

Uomini e Donne, Valentina Dallari racconta la lotta contro l’anoressia: “È un ombra che non va mai via”

Valentina Dallari durante la sua vita è stata malata di anoressia, un’ombra presente in ogni istante della sua vita. Infatti tutto sarebbe cominciato proprio durante la sua ondata di popolarità dovuta proprio a Uomini e Donne. L’influencer ha quindi rivelato di aver cominciato a seguire una dieta, fino a ridurre le calorie a sole 300 al giorno, arrivando nel giro di quattro anni a pesare solo 37 kg. Ad un certo punto la Dallari è dimagrita talmente tanto da non riuscire a tener in mano nemmeno i sacchetti della spesa.

Nel corso della sua intervista, Valentina ha rivelato che a prendere in mano la situazione ci ha pensato la sua famiglia. Infatti proprio i suoi cari le hanno salvato la vita, come rivelato dalla Dallari stessa. Valentina parlando della sua malattia ha precisato: “Perché con chi soffre di questi disturbi non è mai questione di rifiuto del cibo fine a se stesso, ma è sempre una mancanza che nasce dal di dentro e che fuori non trova spazio”.

Il percorso dell’influencer è stato senza ombra di dubbio buio e faticoso, con Valentina che però ha trovato la forza di parlarne nel suo nuovo libro. Infatti parlando del suo libro, la Dallari ha spiegato che proprio come l’Uroboro i demoni possono essere solo domati, mai uccisi, perché fragilità, rabbia e paura trovano sempre nuove forme, rinascono e noi con loro. Così con il suo nuovo libro Valentina vuole dare forza anche a tutti coloro che la seguono e lottano con questo pericoloso disturbo alimentare.