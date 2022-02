Ex protagonista del GF Vip esordisce come cantante: il suo singolo è il più ascoltato

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha finalmente coronato il suo sogno: il suo primo singolo è sbarcato su tutte le piattaforme ed è il più ascoltato.

Rosalinda Cannavò sta vivendo un periodo bellissimo della sua vita. L’esperienza al Grande Fratello Vip, GF Vip 5, si è rivelata importante non solo dal punto di vista sentimentale bensì anche per quel che riguarda la sua crescita professionale e personale.

La figura che più di tutte l’ha aiutata nell’esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata quella di Dayane Mello, una leader sotto tutti i punti di vista. Dopo Dayane però è arrivato Andrea Zenga, l’uomo che ha saputo farle dimenticare lex fidanzato e che attraverso tanto affetto è riuscito a far sì che le ferite della ex relazione si rimarginassero presto e senza lasciare cicatrici.

L’amore ha trionfato. Sul fronte sentimentale Rosalinda ha finalmente trovato la stabilità che cercava mentre sul lato professionale sta per prendersi altre soddisfazioni, realizzando il sogno di una vita.

Rosalinda Cannavò esordisce come cantante: il suo singolo è il più ascoltato

Diventare una cantante è stato sempre il suo sogno. Forse, non abbiamo certezze ma attraverso le sue dichiarazioni possiamo avanzare quest’idea, Rosalinda Cannavò avrebbe desiderato più fare la cantante che l’attrice. Il talento che possiede, unito al forte desiderio di tagliare nuovi traguardi, l’ha portata a incidere il suo primo singolo che in poco tempo è diventato uno dei più ascoltati.

S’intitola Sempre Avanti il primo singolo di Rosalinda Cannavò, alias Adua Del Vesco, che dal 25 febbraio è sbarcato su tutte le piattaforme digitali. Come la stessa protagonista dichiara, Sempre Avanti è un brano introspettivo volto a raccontare le due facce di una stessa medaglia. Non si tratta solo di un progetto, ma questo brano vuole essere un esempio per le nuove generazioni e un messaggio ottimistico per chiunque non riesca ad avere una visione a colori del futuro.