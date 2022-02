Oggi è uno degli artisti italiani più amati dal pubblico e rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper. Prima dell’esordio a Sanremo però cosa faceva Achille Lauro?

Lauro De Marinis, alias Achille Lauro, nasce l’11 luglio 1990 a Verona ma l’infanzia la passerà nella città eterna; Roma.

All’età di 14 anni decide di andare a vivere con il fratello maggiore Federico, noto ai più come Fet, già produttore per la crew Quarto Blocco. Il giovane Lauto è da Federico che acquisisce la passione per la musica. La famiglia si trasferisce in un’altra città e lui si allontanerà da loro per inseguire il suo sogno. Grazie al fratello si addentra nel mondo del rap underground e in quello del punk rock, stili di musica che ancora oggi si ritrovano nel suo vasto repertorio.

Nonostante il distacco dalla famiglia Lauro, come dichiarato in alcune canzoni e in alcune interviste, ha mantenuto negli anni un rapporto molto stretto con la madre, amministratrice della holding di Lauro, la De Marinis Mgmt S.r.l., mentre ha avuto un rapporto conflittuale con il padre, solo recentemente rinsaldato.

Cosa faceva Achille Lauro prima di esordire sul palco dell’Ariston? In pochi lo sanno

Nel 2017 insieme al produttore Edoardo Manozzi, in arte Boss Doms, Lauro ha preso parte all’edizione del 2017 dello show Pechino Express come coppia dei compositori, posizionandosi al terzo posto. La partecipazione a questo show è stata un’importante vetrina per lui e la sua personalità è venuta fuori nel litigio con la showgirl Antonella Elia. Questo avvenimento però lo mise in cattiva luce agli occhi del pubblico.

LEGGI ANCHE:

Nel 2018 entra nel campo cinematografico come produttore di Terrurismo, un cortometraggio del regista Vito Cea e dello scrittore e sceneggiatore Roberto Moliterni, per il quale riceve il premio MaTiff per giovani produttori. Nello stesso anno partecipa come attore e autore di testi in rima nel lungometraggio Applausi, ispirato alla vicenda di Elisa Claps.

Nel gennaio 2019 pubblica la sua autobiografia Sono io Amleto, edita da Rizzoli e a febbraio salirà sul palco dell’Ariston con il brano Rolls Royce. L’anno successivo, il 19 maggio 2020, sempre per Rizzoli, pubblica il suo secondo libro 16 Marzo: L’Ultima notte. Nel 2022 torna a Sanremo con Domenica e rappresenterà San Marino all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Stripper. Secondo Il Sole 24 Ore il valore economico dell’artista si aggira attualmente sui 15 milioni.