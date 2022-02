Bonus matrimonio 2022 confermato: chi ne beneficia e come presentare domanda. Tutti i criteri da soddisfare per ottenere i ristori

Sono molti i settori della nostra economia messi in crisi dalla pandemia e da tutti i limiti che ha comportato. Tra questi anche il comparto dei matrimoni e di tutto l’indotto che è coinvolto, pesantemente limitato nel 2020 ma anche nel 2021.

Secondo l’Istat infatti nel 2020 sono stati celebrati 97mila matrimoni in meno rispetto all’anno precedente e non per una crisi di vocazioni verso la famiglia. Ecco perché tutti quelli che lavorano direttamente o indirettamente nel mondo del wedding hanno dovuto affrontare perdite economiche in molti casi ingenti.

Per questo motivo il Ministero dello Sviluppo Economico e quello dell’Economia hanno confermato il Bonus matrimonio 2022 stanziando 60 milioni di euro per aiutare le imprese. Un contributo a fondo perduto, previsto dal decreto Sostegni e destinato esclusivamente agli operatori del settore. Gli unici autorizzati a fare domanda infatti sono le imprese che organizzano eventi, intrattenimento e quelle del settore Ho.Re.Ca (Hotellerie-Restaurant-Catering), duramente colpite dall’emergenza pandemica

Bonus matrimonio 2022 confermato: come si dividono i fondi e chi può chiederli

Come saranno divisi i 60 milioni del fondo? La fetta più larga, pari a 40 milioni, saranno destinati agli operatori del settore matrimoni, 10 milioni all’intrattenimento e altri 10 al settore Ho.Re.Ca. Ma dovranno dimostrare di aver subito un calo del fatturato non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Invece se l’azienda ha cominciato l’attività nel 2019, la perdita di fatturato sarà misurata confrontando il periodo di attività da quando è stata costituita l’impresa allo stesso periodo del 2020.

Per richiedere il bonus le aziende dovranno soddisfare due requisiti fondamentali: svolgere attività di impresa, arte o professione ed essere impiegate (identificate tramite codice ATECO) nel settore del wedding o della ristorazione collettiva.

Le domande dovranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate, che emetterà uno specifico provvedimento con i termini e le modalità, da mettere in pratica entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. Il contributo sarà versato dalla stessa Agenzia al beneficiario attrtaverso accredito diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente.