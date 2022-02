Anticipazioni Uomini e Donne: sono guai per Ida Platano, finisce tutto?

Le anticipazioni riguardo le nuove puntate di Uomini e Donne rivelano che Ida Platano dovrà affrontare definitivamente i suoi problemi con Alessandro Vicinanza, mentre Federica lascerà un messaggio a Matteo Ranieri.

Le anticipazioni che riguardano le prossime puntate di Uomini e Donne vedono Ida Platano ancora una volta al centro di una polemica. È ormai chiaro che fra lei ed Alessandro Vicinanza le cose facciano fatica a decollare. Tina Cipollari ha colto l’occasione per sottolineare quello che lei ha individuato come una tendenza.

L’opinionista ha infatti ricordato come ormai si stia ripetendo sempre lo stesso copione con Ida Platano: comincia a frequentare degli uomini, e poi all’improvviso scoppiano le incomprensioni e finisce tutto. È possibile che la parrucchiera di origine siciliana sia sempre vittima di questa situazione, oppure il suo carattere la porta a questo epilogo?

Uomini e Donne, le anticipazioni: Maria De Filippi interviene per aiutare Ida Platano

Nelle anticipazioni che riguardano le prossime puntate di Uomini e Donne, Maria De Filippi sarà impegnata in prima persona ad appianare le divergenze fra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. L’imprenditore sarebbe molto perplesso su come si possa portare avanti una relazione a distanza fra Brescia e Salerno, ma alla fine sembra abbia superato il problema.

Federica sarà nuovamente assente in puntata a causa della febbre. Prima di abbandonare lo studio, lascerà però un messaggio al suo tronista, Matteo Ranieri. I due hanno infatti avuto una discussione in studio nelle precedenti puntate e lei ha voluto mettere in chiaro cosa è significato per lei e se ha intenzione di continuare con il programma.

Le spiegazioni di Federica sono una dichiarazione d’amore?

Federica ha spiegato che “gli occhi da cerbiatta” di Matteo, oltre alla sua dolcezza ed il suo garbo, hanno catturato la sua attenzione. Era da tanto tempo che nessuno riusciva a provocarle quelle sensazioni. Il suo litigare in studio significava che lei ci tiene tanto, e che il giorno che è stata mandata a casa per la febbre si era vestita “da strafiga” solo per lui.

Ecco un breve video dove si vede la discussione fra Matteo e Federica: