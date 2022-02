Anticipazioni Love is in the Air, dopo il fallimento Serkan cambia vita: notizia inaspettata

La nuova stagione di Love is in the Air si avvia verso il gran finale: cosa accadrà prossimamente tra Eda e Serkan. Trepida attesa.

La fortunatissima serie turca, Love is in the Air si avvia verso un gran finale. Eda e Serkan vivranno nuovi momenti di tensione nonostante il matrimonio e la futura gravidanza che tanto farà gioire l’architetto.

Stando alle ultime anticipazioni su Love is in the Air, gli episodi in onda da 28 al 4 marzo 2022 riserveranno incredibili colpi di scena agli appassionati della fortunatissima serie turca. Al centro dell’attenzione i due protagonisti, Eda e Serkan, vivranno dei momenti contrastanti: oltre al matrimonio ed alla futura gravidanza i due dovranno fare i conti con nuove tensioni.

Ma procediamo con ordine. Serkan scoprirà il fallimento economico dell’Art Life e per salvare il progetto di Eda, deciderà di vendere le sue quote dell’azienda: per questo motivo l’architetto litigherà con Piril ed Engin. Questi ultimi si sentiranno profondamente traditi dal Bolat che anziché salvare l’azienda ha deciso, ancora una volta, di fare qualcosa solo ed esclusivamente a favore di Eda. Piril ed Engin decideranno di non rivolgergli più la parola.

Eda e Serkan si ritrovano senza amici: l’architetto inizierà un nuovo lavoro ma la strada è tortuosa

Dopo che Serkan avrà deciso di vendere le quote dell’azienda per salvare il progetto italiano di Eda, i due si troveranno a non avere più i loro amici. Difatti, come dicevamo, Piril ed Engin decideranno di non rivolgere più la parola ad entrambi. Ma se le cose in amicizia, cosi come nel lavoro, non andranno bene per i due protagonisti, la loro vita sentimentale sarà tutt’altra storia dopo il matrimonio.

Inoltre stando alle ultimissime anticipazioni di Love is in the Air, quando Eda comunicherà a Serkan di essere incinta, l’architetto sarà pervaso da una profonda gioia. La notizia però non sarà gradita dalla piccola Kiraz che invece, almeno in un primo momento, non riuscirà a mascherare la sua gelosia.

Infine, dopo aver sacrificato le sue quote dell’azienda per salvare il progetto italiano di Eda, Serkan proverà la strada dell’insegnamento. Bolat deciderà così di diventare docente all’Università di Architettura ad Istanbul. Per il povero Serkna la strada sarà tutta in salita.