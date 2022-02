Amici Serale, tutti i dettagli: la finale è a rischio, fan preoccupati

Sono usciti numerosi dettagli riguardo il Serale di Amici 21, che inizierà fra pochi giorni. Ecco tutte le informazioni e perchè la finale, di cui dovrebbe esserci già la data sui palinsesti, risulta essere a rischio.

Durante la puntata di Amici 21 che è andata in onda il 27 febbraio, Maria De Filippi ha fatto un annuncio importante. Manca solo una puntata pomeridiana, poi inizierà finalmente la fase del Serale di Amici. Come previsto da molti, quindi, subito dopo la fine di C’è posta per te inizierà la fase finale del talent show, che richiederà qualche giorno di pausa.

Ci vorranno infatti almeno un paio di settimane per permettere sia ad alunni che professori di preparare le ultime fasi delle gare di canto e di ballo. Guardando al palinsesto di Canale 5 si scopre una cosa molto interessante: non solo è prevista una puntata per il 6 marzo, ma c’è ne è anche una per il 13 marzo. È probabile che raccoglierà i migliori momenti.

Amici Serale, quando inizia e tutti i dettagli

Bisognerà dunque aspettare il 6 marzo per conoscere tutti gli alunni che potranno aver accesso al Serale di Amici 21, anche se è probabile che qualche maglia dorata venga assegnata anche durante la settimana. Se non saranno i day-time a svelare tutti i nomi di chi potrà accedere alle fasi finali, sicuramente ci penseranno le anticipazioni.

Sono previste nove puntate per il Serale, e quindi la finale dovrebbe essere il 14 maggio. È molto probabile che, però, l’ultima puntata di Amici sia rimandata di almeno un giorno, perchè proprio in quella data verrà disputata anche la finale di un’altra competizione canora europea: l’Eurovision Song Contest, che quest’anno si svolgerà a Torino.

Chi sarà nella giuria delle fasi finali del programma?

C’è ancora il riserbo più assoluto riguardo i nomi che potrebbero far parte della giuria del Serale. Già da diverse settimane si dà per certa la conferma anche per quest’anno di Stefano De Martino, che dovrebbe però essere affiancato dall’icona della musica italiana Giorgia e dall’attrice Giulia Michelini.

Durante l’ultima puntata di Amici 21 che è stata trasmessa, altri quattro alunni della scuola si sono guadagnati la maglia del Serale: Aisha, Albe, John Erik e Serena. Sissi, Alex, Carola e Michele, invece, la maglia l’hanno già ottenuta nelle puntate precedenti del programma.