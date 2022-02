Amici 21 anticipazioni: altri quattro allievi vanno al serale, duro scontro in studio

Spuntano online le anticipazioni sulla nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda oggi: altri quattro allievi andranno al serale.

Torna oggi il consueto appuntamento domenicale con Amici 21. I telespettatori assisteranno alla promozione al serale di altri quattro talent. In studio ci sarà anche un duro scontro: andiamo a vedere cosa succederà durante la puntata odierna.

Tutti i telespettatori a caccia di anticipazioni sulla puntata odierna di Amici 21 sono nel posto giusto. Infatti durante la giornata di ieri è stata registrata una nuova puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Manca poco all’inizio del serale e tutti i fan della trasmissione sono in trepidante attesa. La fase più affascinante del programma partirà dal prossimo 19 marzo. Queste però sono le puntate cruciali, dove i telespettatori potranno scoprire i nomi di tutti i talent che accederanno al serale.

In teoria mancherebbero solamente cinque posti da assegnare, ma nonostante ciò i coach potrebbero decidere di portare tutti al sabato sera. Durante la puntata odierna, però, verranno assegnate altre quattro maglie. Infatti ad aggiudicarsi la promozione saranno Serena, Aisha, Albe e John Erik. I quattro concorrenti vanno così ad aggiungersi a Dario, Michele, Sissi, Alex e Carola. Andiamo quindi a vedere tutti i colpi di scena che ci saranno oggi pomeriggio in onda su Canale 5.

Amici 21, assegnate altre quattro maglie: tutte le anticipazioni

Sono tante le novità in onda oggi, specialmente per quanto riguarda i ballerini. Infatti vedremo una decisione cruciale su Christian. Il ballerino non sarebbe da serale per Alessandra Celentano e Veronica Peparini, di opinione diversa invece Raimondo Todaro che vorrebbe del tempo per riflettere. Inoltre la Celentano rincarerà la dose, ribattendo che l’unica ballerina da Serale è Serena tra gli allievi scelti dall’ex volto di Ballando con le Stelle.

Grande attesa anche per la classifica delle cover dei cantanti. Infatti questa sarà annunciata da Il Volo. Il gruppo lirico infatti sarà il grande ospite di questa domenica 27 febbraio. Inoltre per Il Volo al primo posto ci sarà Aisha, seguita da LDA e Luigi a parimerito. A completare il podio invece troveremo Albe, seguito da Gio Montana e Calma.

Nel corso di questa puntata vedremo anche l’assenza di Crytical a causa di qualche linea di febbre. Rudy Zerbi invece continuerà a non assegnare le maglie del serale. Mentre invece tutti gli allievi di Lorella Cuccarini sono certi di avanzare alla fase successiva. Grande sorpresa invece per i cantanti, con il cantante dei OneRepublic che annuncerà un duetto. Infine avremo scintille in studio tra Celentano e Nunzio, con la maestra che lo definirò presuntuoso e l’allievo che risponderà con il silenzio.