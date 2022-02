Amadeus, nuova batosta per il celebre conduttore: cos’è successo

Dopo il grande successo al Festival di Sanremo 2022, Amadeus incassa una batosta: è dura da digerire.

Il successo della 72esima edizione del Festival di Sanremo ha dato tanto lustro al direttore artistico, Amadeus. Ma come il mondo della Tv ci insegna, non può essere sempre tutto rose e fiori: questa mattina è arrivata una batosta per il celebre conduttore.

Nella serata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, Amadeus è tornato sul piccolo schermo dove ha dovuto sfidarsi con la queen di Canale Cinque, Maria De Filippi. Ad avere la meglio è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo. Difatti, la De Filippi al timone di C’è posta per te ha catturato l’attenzione di 4.702.000 spettatori pari al 26.3% di share.

Numeri che hanno letteralmente stravolto il conduttore originario di Ravenna. Su Rai Uno al timone di Affari Tuoi – Formato Famiglia, Amadeus ha convinto 3.953.000 telespettatori con il 17.4% di share. Seppure si sia difeso bene contro la queen di Canale Cinque, il divario è stato significativo.

Amadeus battuto da Maria De Filippi: tutti i dati sugli ascolti

I dati sugli ascolti registrati nella serata di ieri, sabato 26 febbraio 2022, questa mattina sono arrivati puntuali. Amadeus, come dicevamo, è stato battuto da Maria De Filippi che ancora una volta conquista il primo gradino sul podio degli ascolti. Ma veniamo adesso a tutte le preferenze espresse dal pubblico sul piccolo schermo.

In onda su Rai Due lo Speciale Guerra in Ucraina – TG2 ha raccolto davanti al video 1.354.000 utenti con il 6.1% di share. Su Rai Tre Insider – Faccia a faccia con il crimine è stato visto da 835.000 spettatori con il 4% di share. Italia Uno ha proposto Spie sotto copertura riuscendo a coinvolgere 887.000 spettatori pari al 4% di share.

Su Rete Quattro Controcorrente – Speciale Guerra in Ucraina ha raccolto 806.000 telespettatori e il 3.6% di share. Su La7 Eden Un pianeta da salvare ha tenuto incollati davanti al video 341.000 telespettatori pari al 2.5% di share. Tv8 ha proposto Elysium convincendo 257.000 spettatori e l’1.2% di share. Infine sul Nove I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena ha raccolto 165.000 spettatori con lo 0.8% di share.