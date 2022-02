Zero Calcare presenta il fumetto per Ugo Russo: “La verità è ancora opaca”

L’artista Zero Calcare presenta il fumetto dedicato alla storia di Ugo Russo, il ragazzo quindicenne ucciso nel marzo 2020 mentre compiva una rapina. Ugo fu sparato da un carabiniere. Da allora i genitori di Ugo ed i suoi amici, uniti in un comitato, chiedono verità e giustizia. Il padre di Ugo, Vincenzo Russo: “Sono due anni che chiediamo". Zero Calcare ha realizzato un fumetto con l’ intenzione di mettere in discussione certezze e pregiudizi: “Molte persone si avvicinano a questa vicenda dando subito etichette. La verità è ancora opaca e le persone umane devono essere considerate nella loro complessità.”