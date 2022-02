WhatsApp, cambiano per sempre le chat: l’ultimo aggiornamento è stupefacente

Nuovo aggiornamento stupefacente per WhatsApp, con le chat che tornano a cambiare all’interno dell’applicazione: cosa succede.

Le novità su WhatsApp non finiscono mai, con l’applicazione che è pronta a cambiare per sempre le chat per gli utenti. Andiamo quindi a vedere tutte le novità e cosa potrebbe succedere a breve all’interno delle conversazioni.

L’applicazione più in evoluzione dell’ultimo periodo è senza ombra di dubbio WhatsApp. Il servizio di messaggistica di Meta, infatti, è sempre pronta ad aggiornarsi e da poco ha introdotto anche la funzionalità multi-dispositivo. Le novità non sono finite qua però, visto che tutti gli utenti potranno sperimentare tutte le nuove funzionalità in arrivo scaricando la versione Beta. Gli esperti di WABetaInfo hanno analizzato la versione 2.22.6.3 dell’app.

Infatti proprio qui gli insider hanno scoperto una nuova scorciatoia per la ricerca all’interno di una chat. Oltre alle funzioni già presenti, infatti, cliccando i tre pallini troverete la novità pronta ad essere introdotta dagli sviluppatori di Meta. La terza nuovissima icona è una lente di ingrandimento, che se premuta permetterà di fare una ricerca all’interno della chat della persona con cui stiamo parlando. Lo scopo della funzione è quella di arrivare più facilmente all’azione desiderata.

WhatsApp, aggiornata anche la versione desktop: tutte le novità

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11.

Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione. Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows.

Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.