“Vai a ca***e”, Manuel Bortuzzo si scaglia contro un gieffino: il motivo del suo sfogo. Ha fatto molto discutere la sua reazione in queste ore

Dopo essere uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, il nuotatore triestino è stato ospite in studio di Alfonso Signorini, una presenza fissa interrotta però dalla recente positività al Covid.

E’ uno dei personaggi centrali di questa edizione del Grande Fratello Vip anche senza farne più parte. In realtà Manuel Bortuzzo è uscito dalla Casa di Cinecittà già da diverse settimane, ma la sua storia con Lulù Selassié e i commenti delle vicende del reality tramite i social lo tengono sempre sul pezzo. Alfonso Signorini l’ha ospitato in studio già dalla puntata di San Valentino per fare una sorpresa alla sua amata, ma la presenza fissa è stata interrotta dalla recente positività al Covid. Lo stesso nuotatore aveva annunciato la malattia: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata posso dire che questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”, specificava Manuel pochi giorni fa.

Poi l’atleta azzurro si era lasciato andare, sempre tramite social, ad una considerazione piuttosto sentita: “Sono il primo che cerca di far capire alle persone che più della felicità uno deve avere la serenità per poter stare bene. La serenità per me è collegata alla situazione fisica, non ce l’ho e quindi non posso neanche trasmetterla”.

Manuel Bortuzzo si scaglia contro Sophie Codegoni: il commento non è piaciuto

Insomma un Bortuzzo riflessivo che è rimasto particolarmente colpito da un commento che Sophie Codegoni ha fatto sulla coppia Gianmaria Antinolfi-Federica Calemme.

Confidandosi con Lulù, infatti, Sophie ha ipotizzato che tra Gianmaria e Federica potesse esser già tutto finito, non credendo fino in fondo all’amore che li unisce.

Nella diretta su Instagram Manuel è sbottato cosi: “Sophie diceva a Lulù che Gianmaria e Federica non stanno insieme, ma vai a ca**re”.

“Quando escono se ne renderanno conto di quanto stanno bene, di quanto sono felici insieme”, ha proseguito Bortuzzo. Una duplice frecciata a Sophie sia per il legame che ha instaurato con Antinolfi, sia perchè forse ha percepito anche un vago riferimento a lui e Lulù. Vedremo se il tempo gli darà ragione.