Ucraina, fiaccolata per la pace: “Europa faccia qualcosa”

Il Campidoglio si colora di giallo e blu contro la guerra. La comunità ucraina in Italia si è radunata in piazza per un sit-in all’insegna della pace. ‘Putin aggressore e assassino’, ‘vogliamo la pace’ urlano i manifestanti muniti non solo di cartelli e bandiere, ma anche di candele con i colori della bandiera ucraina. Una fiaccolata che dal Campidoglio si è spostata davanti al Colosseo, passando per i fori imperiali. “Ci aspettiamo che Europa o Nato facciano qualcosa di più, le sole sanzioni non servono. Putin era già pronto a invadere l’Ucraina”, dicono i manifestanti.