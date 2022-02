Tommaso Zorzi, il “No” spiazza tutti: spunta al suo posto un altro ex vincitore

Tommaso Zorzi dopo la vittoria al GF Vip 5 è ricercatissimo sul piccolo schermo: il suo “No” ad un nuovo programma spiazza tutti.

Ex vincitore del GF Vip 5, opinionista della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, giudice del programma televisivo Drag Race Italia e chi più ne ha ne metta, Tommaso Zorzi è ricercatissimo sul piccolo schermo: l’ultima proposta l’ha rifiutata.

L’influencer Milanese ha deciso di rifiutare una proposta davvero allettante. Sul piccolo schermo sta per arrivare un nuovo talent i cui protagonisti saranno proprio i Vip. A Tommaso Zorzi era stato proposto di partecipare nelle vesti di concorrente ma l’ex vincitore del GF Vip 5 ha deciso di declinare l’offerta.

‘Stand Up: Comici in prova’, è così che si chiama il nuovo show, vedrà tra i partecipanti Giulia Salemi e Stefania Orlando. A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nel corso dell’ultimo appuntamento con le Chicche di Gossip di Casa Chi. Ma chi prenderà invece il posto di Zorzi? Scopriamolo insieme.

Tommaso Zorzi, il ‘No’ a Stand Up: Comici in prova. Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo show

Tommaso Zorzi ha dovuto, per ovvie ragioni, rifiutare l’invito a Stand Up: Comici in prova. Ebbene, l’ex vincitore del GF Vip 5 purtroppo sarà impegnato in altri progetti. Al suo posto però troveremo sicuramente un altro volto dei reality: tra i più papabili spunta il nome di Awed, vincitore de L’Isola dei Famosi 2021.

Ma quando e dove sarà possibile vedere Stand Up: Comici in prova? Il nuovo show, molto simile ad un reality, sarà trasmesso sul Nove. Si tratta di un programma dove i concorrenti dovranno trasformarsi in perfetti comici e per riuscirci dovranno prendere lezioni da professionisti.

Tra i 10 protagonisti, oltre alla Orlando ed alla Salemi, dovrebbero esserci Filippo Bisciglia, Alessandro Cecchi Paone, Sara Simeoni, Giampiero Mughini, Tommaso Cassissa, Filippo Magnini, Jill Cooper e con molta probabilità al posto di Zorzi, Awed. Quanto agli insegnanti, questi saranno cinque: Giuseppe Giacobazzi, Francesco De Carlo, Scintilla, Antonio Ornano e Debora Villa.