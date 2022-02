Striscia la notizia, grande ritorno dietro al bancone: Toffanin saluta

Dal 28 febbraio cambieranno di nuovo i presentatori del TG satirico più amato dagli italiani, Striscia la notizia. Dopo solo una settimana ed un successo travolgente, la coppia Silvia Toffanin-Ezio Greggio saluterà il pubblico.

Il 21 febbraio Silvia Toffanin ha fatto un esordio del tutto inaspettato: oltre a conduttrice di Verissimo, è approdata anche a Striscia la notizia. Ad affiancarla c’è stato il veterano Ezio Greggio, mentre Enzo Iacchetti gli ha fatto gli auguri per l’importante sfida. Michelle Hunziker, invece, ha ammesso di aver voluto esserci lei in studio insieme alla collega.

La coppia Toffanin-Greggio è piaciuta moltissimo al pubblico che guarda la trasmissione dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle ore 20:35. Nella prima serata, la conduttrice di Verissimo ha ricevuto un Tapiro D’Oro, il primo della sua carriera. Pare che Antonio Ricci l’abbia scelta perchè, oltre ad essere molto brava nelle interviste, è anche molto ironica.

Striscia la notizia, ecco chi sono i nuovi presentatori

L’avventura di Silvia Toffanin a Striscia la notizia durerà solo una settimana. Questo significa che, come da programma, a partire dal 28 febbraio ci saranno altri due presentatori di Striscia la notizia dietro il bancone. Si tratterà di un grande ritorno, che vede uno dei conduttori più amati della televisione italiana come protagonista.

Nello studio Mediaset, infatti, ci sarà la coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. Il primo tornerà a Striscia la notizia per condurre la sua dodicesima edizione del programma, mentre la giornalista è alla sua terza esperienza. Sui social media, lei si è fatta vedere mentre andava dal parrucchiere ed in palestra in preparazione dell’evento.

L’entusiasmo di Gerry Scotti e Francesca Manzini: “Non vediamo l’ora”

Gerry Scotti ha spiegato a Sky che lavorare con Francesca Manzini è come tornare a casa e trovarla tutta sottosopra: la collega è infatti travolgente nella sua energia e simpatia. Lei promette di portare un po’ di sana leggerezza e divertimento agli italiani, e non vede l’ora di poter riabbracciare di nuovo Gerry ed Antonio Ricci.

Ecco i preparativi di Francesca Manzini per Striscia la notizia: