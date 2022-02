Simona Ventura, stop improvviso per la conduttrice Rai: il motivo

Giornate molto concitate alla Rai e Simona Ventura ne fa le spese con uno stop improvviso: ecco cos’è successo

Simona Ventura costretta ad uno stop improvviso insieme all’amica e collega Paola Perego nella conduzione di Citofonare Rai 2 che, ancora una volta, non andrà in onda domenica 6 marzo come già successo in passato.

Simona Ventura e Paola Perego costrette allo stop domenica 6 marzo. Intanto domani, domenica 27 febbraio, Citofonare Rai2 andrà regolarmente in onda a partire dalle 12:00 in seguito allo speciale TG2 sui fatti del giorno in Ucraina. Per la prima domenica di marzo, invece, la puntata del nuovo programma della coppia di amiche e conduttrici, non andrà in onda, salvo eccezionali sconvolgimenti di palinsesto, per lasciar spazio alla coppa del mondo di sci alpino ed in particolare alla gara di Super G maschile, raccontata in telecronaca da Davide Labate e Max Blardone.

L’evento che riguarderà gli sportivi andrà in onda domenica 6 marzo dalle 10:55 fino alle 12:20 quando Rai 2 lascerà spazio a Check up di Laura Ravegnini, solitamente collocato al sabato mattina. Ancor prima, invece, ci sarà una parte dedicata sempre allo sci alpino, ma con la prima manche di Slalom gigante femminile con telecronaca di Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli in diretta dalla Svizzera a partire dalle 09:45.

Citofonare Rai 2, stop Simona Ventura e Paola Perego: quando si recupera?

Le due amiche -un tempo nemiche- e colleghe recupereranno la puntata di Citofonare Rai 2 a maggio facendo così slittare la chiusura del programma nella sua prima edizione. Sarà l’unica o la Rai deciderà di dare continuità al nuovo format della domenica mattina? Di certo, Simona Ventura e Paola Perego in diretta si divertono molto e divertono il pubblico da casa che, con tanta passione, segue le loro interviste ed i loro game quiz.

Sul futuro delle due conduttrici è tutto molto incerto, ma difficilmente rimarranno a bocca asciutta, pure se il programma della domenica mattina di Rai 2 non dovesse essere riconfermato per la prossima stagione. In particolare, per Paola Perego si parla di un ritorno alla cosiddetta fascia prime time della TV.